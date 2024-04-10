Новости Одессы и Одесской области

10 апреля в Одессе массово отключают свет: адреса

10 апреля в Одессе массово отключают свет: адреса

В среду, 10 апреля 2024 года, в связи с плановыми работами энергетиков, многие одесситы остались без электроэнергии. ДТЭК «Одесские электросети» сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ.

Центральный РЭС

Работы до 19.00

  • М.Арнаутская, 90-113,
  • Ковальская, 19-59,
  • Преображенская, 27-82,
  • Еврейская, 36-58,
  • Тираспольская, 1-12,
  • пер. Ониловой, 3-14,
  • сквер Старобазарный, 3-7,
  • Троицкая, 45-60,
  • Успенская, 60-105,
  • пр. Украинских Героев (Александровский просп.), 3-27,
  • пл. Соборная, 1,
  • В.Арнаутская, 80-111,
  • Л.Толстого, 17-19,
  • Спиридоновская, 12-21,
  • Базарная, 92-100,
  • Нежинская, 64-72,
  • Жуковского, 27-39,
  • Новосельского, 84-110,
  • переулок Успенский, 3-23,
  • пл. В.Холодной, 1,3,
  • переулок Нечипоренко, 4-14,
  • переулок Покровский, 3, 5.

Южный РЭС

Работы до 17.00

  • Абрикосовая, 4-105,
  • Дубовая Роща, 2-57,
  • Лигинская (Макаренко), 1-33,
  • Писарева, 28-40,
  • Равенства, 2-195,
  • пер. 1й Равенства, 1-197,
  • пер. Абрикосовый, 1-29,
  • Фонтанская дор, 106-129,
  • пер. Янтарный, 6-8,
  • Костанди, 14-77,
  • пер. 2й, 3й Украинский, 1-12,
  • Академическая, 1-52,
  • Тимирязева, 34-84,
  • Г.Ахматовой, 1-40,
  • Елочная, 2-58,
  • пер. Новоукраинский, 2-31,
  • Баштанная, 2-16,
  • Куприна, 7-54,
  • Окружная, 17-42,
  • переулок 1й,2й Академический, 1-21,
  • Дачная, 3-30,
  • Львовская, 7-52,
  • Сумская, 3-69,
  • переулок 2й Дачный, 1-9,
  • переулок Львовский, 2-76,
  • Гаршина, 8-30,
  • Хрустальная, 1,
  • пер. Гаршина, 3-22,
  • пер. Летний, 5,
  • пер. Ровный, 1-11,
  • Китобойная, 2-92,
  • Академика Вернадского (Тульская), 1-51,
  • Сергея Шелухина (Ол.Невского), 1-33,
  • Педагогическая, 21, Черниговская, 1-24,
  • пер. 1й, 2й Китобойный, 1-50,
  • И.Вазова, 9,
  • пер. Черниговский, 1-8,
  • Вертелецкого, 7б,13,
  • Д.Донского, 1-45,
  • Левкоева, 1-7,
  • Лядова, 1-15,
  • Немир.- Данченко, 10-16,
  • Обильная, 1-35,
  • Планетная, 1-38,
  • Прорезная, 5, 5а,
  • Собинова, 15-20,
  • Флотская, 4-21,
  • пер. 1й Обильный, 1-15,
  • пер. Флотский, 2-23,
  • Архитектурная, 10-14,
  • Драгоманова (Достоевского), 1-25,
  • Арбузная, 1-18,
  • Крымская, 1-3,
  • пер. Крымский, 1-22,
  • переулок Славы, 1-10,
  • переулок Климовича (переулок 1-й Ол.Невского),
  • переулок Чеховского (переулок 2-й Ол.Невского),
  • переулок. Василия Кричевского (пер. 3-й Ол.Невского),
  • пер. Павла Чубинского (пер. 4й Ол.Невского), 2-8,
  • Харьковская, 1-20,
  • пер. 1й Юннатов, 1-12,
  • Научная (Шишкина), 1-44,
  • Юннатов, 1-15,
  • Костанди, 60,
  • Харьковская, 20б,
  • Левитана, 19 с корпусами,
  • переулок Философский (пер. Шишкина),
  • переулок Математический (2-й пер. Шишкина),
  • переулок Биологический (3й пер. Шишкина) 1-20,
  • переулок 2й, 3й Костанди, 2-8,
  • переулок Безымянный, 2-12,
  • переулок Д.Донского, 2а, 3,
  • переулок Ипподромный, 10,
  • переулок Молокова, 1-12.

Работы до 18.00

  • Ралли (Ляпидевского), 3-16,
  • Фонтанская дор., 141,141а,
  • переулок Ванный, 3-9.

Северный РЭС

Работы до 19.00

  • Просп. Добровольского, 100-104.
Фото аватара
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