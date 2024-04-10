10 апреля в Одессе массово отключают свет: адреса

В среду, 10 апреля 2024 года, в связи с плановыми работами энергетиков, многие одесситы остались без электроэнергии. ДТЭК «Одесские электросети» сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ.
Центральный РЭС
Работы до 19.00
- М.Арнаутская, 90-113,
- Ковальская, 19-59,
- Преображенская, 27-82,
- Еврейская, 36-58,
- Тираспольская, 1-12,
- пер. Ониловой, 3-14,
- сквер Старобазарный, 3-7,
- Троицкая, 45-60,
- Успенская, 60-105,
- пр. Украинских Героев (Александровский просп.), 3-27,
- пл. Соборная, 1,
- В.Арнаутская, 80-111,
- Л.Толстого, 17-19,
- Спиридоновская, 12-21,
- Базарная, 92-100,
- Нежинская, 64-72,
- Жуковского, 27-39,
- Новосельского, 84-110,
- переулок Успенский, 3-23,
- пл. В.Холодной, 1,3,
- переулок Нечипоренко, 4-14,
- переулок Покровский, 3, 5.
Южный РЭС
Работы до 17.00
- Абрикосовая, 4-105,
- Дубовая Роща, 2-57,
- Лигинская (Макаренко), 1-33,
- Писарева, 28-40,
- Равенства, 2-195,
- пер. 1й Равенства, 1-197,
- пер. Абрикосовый, 1-29,
- Фонтанская дор, 106-129,
- пер. Янтарный, 6-8,
- Костанди, 14-77,
- пер. 2й, 3й Украинский, 1-12,
- Академическая, 1-52,
- Тимирязева, 34-84,
- Г.Ахматовой, 1-40,
- Елочная, 2-58,
- пер. Новоукраинский, 2-31,
- Баштанная, 2-16,
- Куприна, 7-54,
- Окружная, 17-42,
- переулок 1й,2й Академический, 1-21,
- Дачная, 3-30,
- Львовская, 7-52,
- Сумская, 3-69,
- переулок 2й Дачный, 1-9,
- переулок Львовский, 2-76,
- Гаршина, 8-30,
- Хрустальная, 1,
- пер. Гаршина, 3-22,
- пер. Летний, 5,
- пер. Ровный, 1-11,
- Китобойная, 2-92,
- Академика Вернадского (Тульская), 1-51,
- Сергея Шелухина (Ол.Невского), 1-33,
- Педагогическая, 21, Черниговская, 1-24,
- пер. 1й, 2й Китобойный, 1-50,
- И.Вазова, 9,
- пер. Черниговский, 1-8,
- Вертелецкого, 7б,13,
- Д.Донского, 1-45,
- Левкоева, 1-7,
- Лядова, 1-15,
- Немир.- Данченко, 10-16,
- Обильная, 1-35,
- Планетная, 1-38,
- Прорезная, 5, 5а,
- Собинова, 15-20,
- Флотская, 4-21,
- пер. 1й Обильный, 1-15,
- пер. Флотский, 2-23,
- Архитектурная, 10-14,
- Драгоманова (Достоевского), 1-25,
- Арбузная, 1-18,
- Крымская, 1-3,
- пер. Крымский, 1-22,
- переулок Славы, 1-10,
- переулок Климовича (переулок 1-й Ол.Невского),
- переулок Чеховского (переулок 2-й Ол.Невского),
- переулок. Василия Кричевского (пер. 3-й Ол.Невского),
- пер. Павла Чубинского (пер. 4й Ол.Невского), 2-8,
- Харьковская, 1-20,
- пер. 1й Юннатов, 1-12,
- Научная (Шишкина), 1-44,
- Юннатов, 1-15,
- Костанди, 60,
- Харьковская, 20б,
- Левитана, 19 с корпусами,
- переулок Философский (пер. Шишкина),
- переулок Математический (2-й пер. Шишкина),
- переулок Биологический (3й пер. Шишкина) 1-20,
- переулок 2й, 3й Костанди, 2-8,
- переулок Безымянный, 2-12,
- переулок Д.Донского, 2а, 3,
- переулок Ипподромный, 10,
- переулок Молокова, 1-12.
Работы до 18.00
- Ралли (Ляпидевского), 3-16,
- Фонтанская дор., 141,141а,
- переулок Ванный, 3-9.
Северный РЭС
Работы до 19.00
- Просп. Добровольского, 100-104.