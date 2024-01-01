1 січня: чому у цей день існує традиція засівати зерном

Яке православне свято відзначають 1 січня

1 січня в церковному календарі – день пам’яті святителя Василія Великого. Народився він на території сучасної Туреччини, в Кесарії 329 року в знатній родині. Тому в дитинстві отримав досить непогану на той час освіту. В зрілому віці вирішив стати аскетом і священником. Незадовго до смерті отримав посаду єпископа Кесарії.

Що не можна робити 1 січня

Не можна лихословити, лаятися, сваритися.

Не варто позичати гроші і давати їх в борг.

Заборонено згадувати старі образи.

Народні прикмети 1 січня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: ожеледиця на дорогах вказує на великий урожай;

від самого ранку йде сніг, ще довго будуть снігопади (до самої весни);

молодик на небі світить — буде велика повінь;

яскраві зорі вночі — чекайте на сильні морози;

сильний сніг на Василя — влітку буде тепла погода, відлига вказує на прохолодне літо;

вітер дме з півночі, літо буде холодним, з заходу — дощовим, зі сходу — посушливим, а з півдня — теплим.

Василя здавна вважали покровителем землеробства, а тому цього дня від самого ранку хлопчики ходили по хатах і засівали — розкидали зерно, бажали господарям дому достатку. Перший посівальник приносить в будинок щастя. Дівчатам засівати заборонялося. Також наші предки вірили, якщо цього дня вдягнути обнову, то цілий рік вас буде супроводжувати удача.

Іменини 1 січня святкують:

Василь,

Федот,

Петро,

Григорій,

Богдан,

Федосій,

Микола,

Емілія.

Талісманом людини, народженої 1 січня є соколине око. Напівкоштовний камінь з мерехтливим відливом. Здавна вірили, що соколине око є символом інтуїції та мудрості. Його носили як талісман, який допомагає вирішити, що робити далі.

1 січня народилися:

1967 рік — український художник Василь Цимбаліста;

1986 рік — українська письменниця Вікторія Амеліна;

1991 рік — офіцер Збройних сил України, учасник війни на Донбасі, Герой України Василь Божок.

Важливі та пам’ятні дати в Україні та світі 1 січня

154 рік до н. е. — у Стародавньому Римі день початку річного консульства переносять на 1 січня;

45 рік до н.е. — в Римі вводять юліанський календар, розроблений єгипетським математиком Созігеном за дорученням Юлія Цезаря;

1 рік — обрізання Господа нашого Ісуса Христа. Об’явлення Божого імені людству;

1622 рік — папська канцелярія офіційно визнає 1 січня початком року;

1709 рік — Війна королеви Анни: битва при Сент-Джонсі;

1751 рік — друкують перший том “Енциклопедії, або Тлумачного словника наук, мистецтв та ремесел”, виданий Дені Дідро та Жаном Лероном Д’аламбером;

1785 рік — виходить перший номер найстарішої лондонської щоденної газети The Daily Universal Register заснована Джоном Волтером (1788 року перейменована в “The Times”);

1801 рік — астроном із Палермо Джузеппе Піацці відкриває перший (найбільший) астероїд Цереру;

1804 рік — проголошена незалежність Гаїті від Франції;

1880 рік — видають друком у Львові перше число щоденника “Діло”, який виходив до початку Другої світової війни;

1885 рік — у Чернівцях починає виходити україномовна газета “Буковина”, редактором якої був письменник і громадський діяч Юрій Федькович;

1909 рік — у Великій Британії проводять перші виплати пенсій;

1919 рік — Директорія УНР видає закон про автокефалію Української Православної Церкви;

1942 рік — у Вашингтоні союзники за антигітлерівською коаліцією підписують Декларацію Об’єднаних Націй про спільну боротьбу проти країн Осі;

1950 рік — згідно з американським планом “Троян”, у цей день повинна була початися ядерна війна проти СРСР, але під час штабних випробувань від ідеї відмовилися через неготовність;

1954 рік — у США відбувається перший національний кольоровий телеетер;

1959 рік — перемога Кубинської революції;

1983 рік — “Arpanet” змінбє основний протокол з NCP на TCP/IP, що й приводить до появи сучасного інтернету;

1995 рік — розпочинає роботу Світова організація торгівлі;

2000 рік — Туркменістан переходить з кирилиці на латинський алфавіт;

2023 рік — ракетний удар Збройними силами України по табору російських мобілізованих солдат у Макіївці.

1 січня в Україні та світі відзначають:

1 січня в Україні та світі святкують Новий рік. Красиве зимове свято, яке ми всі любимо з дитинства. Новий рік одночасно святкують у багатьох куточках планети, а новорічні подарунки й щирі привітання створюють теплу атмосферу. Хоча дата 1 січня і немає астрологічного обґрунтування для початку нового року, однак вона досить логічна. Адже тільки-но минає грудневий сонцеворот, що від давніх часів означав початок нового життя.

Також 1 січня День всесвітніх молитов за мир. Подію заснував папа римський Павло IV. Уперше свято було відсвятковане 8 січня 1967 року, а через два роки Генеральна Асамблея ООН зробила його офіційним. Священники цього дня звертаються до вірян всього світу з посланням миру, закликають припинити ворожнечу, боротися з будь-якими проявами насильства.

А ще 1 січня День суспільного надбання. В більшості країн світу термін захисту авторського права триває від дня смерті автора протягом 70 років. Спочатку це свято було неофіційним, а перша згадка про нього датувалася 2004 роком. Тоді його створив активіст Воліс Маклін з Канади за підтримки американського активіста, професора права у Гарварді Лоуренса Лессіга.