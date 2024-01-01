1 січня: чому у цей день існує традиція засівати зерном

Сьогодні, 1 січня, В Україні та світі відзначають Новий рік. Дата 1 січня не має астрологічного обґрунтування для початку нового року. Але сьогодні закінчився грудневий сонцеворот, що від давніх часів означав початок нового життя. Віряни вшановують пам’ять святителя Василія Великого.
Яке православне свято відзначають 1 січня
1 січня в церковному календарі – день пам’яті святителя Василія Великого. Народився він на території сучасної Туреччини, в Кесарії 329 року в знатній родині. Тому в дитинстві отримав досить непогану на той час освіту. В зрілому віці вирішив стати аскетом і священником. Незадовго до смерті отримав посаду єпископа Кесарії.
Що не можна робити 1 січня
- Не можна лихословити, лаятися, сваритися.
- Не варто позичати гроші і давати їх в борг.
- Заборонено згадувати старі образи.
Народні прикмети 1 січня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
- дивилися, який сьогодні день: ожеледиця на дорогах вказує на великий урожай;
- від самого ранку йде сніг, ще довго будуть снігопади (до самої весни);
- молодик на небі світить — буде велика повінь;
- яскраві зорі вночі — чекайте на сильні морози;
- сильний сніг на Василя — влітку буде тепла погода, відлига вказує на прохолодне літо;
- вітер дме з півночі, літо буде холодним, з заходу — дощовим, зі сходу — посушливим, а з півдня — теплим.
Василя здавна вважали покровителем землеробства, а тому цього дня від самого ранку хлопчики ходили по хатах і засівали — розкидали зерно, бажали господарям дому достатку. Перший посівальник приносить в будинок щастя. Дівчатам засівати заборонялося. Також наші предки вірили, якщо цього дня вдягнути обнову, то цілий рік вас буде супроводжувати удача.
Іменини 1 січня святкують:
- Василь,
- Федот,
- Петро,
- Григорій,
- Богдан,
- Федосій,
- Микола,
- Емілія.
Талісманом людини, народженої 1 січня є соколине око. Напівкоштовний камінь з мерехтливим відливом. Здавна вірили, що соколине око є символом інтуїції та мудрості. Його носили як талісман, який допомагає вирішити, що робити далі.
1 січня народилися:
- 1967 рік — український художник Василь Цимбаліста;
- 1986 рік — українська письменниця Вікторія Амеліна;
- 1991 рік — офіцер Збройних сил України, учасник війни на Донбасі, Герой України Василь Божок.
Важливі та пам’ятні дати в Україні та світі 1 січня
- 154 рік до н. е. — у Стародавньому Римі день початку річного консульства переносять на 1 січня;
- 45 рік до н.е. — в Римі вводять юліанський календар, розроблений єгипетським математиком Созігеном за дорученням Юлія Цезаря;
- 1 рік — обрізання Господа нашого Ісуса Христа. Об’явлення Божого імені людству;
- 1622 рік — папська канцелярія офіційно визнає 1 січня початком року;
- 1709 рік — Війна королеви Анни: битва при Сент-Джонсі;
- 1751 рік — друкують перший том “Енциклопедії, або Тлумачного словника наук, мистецтв та ремесел”, виданий Дені Дідро та Жаном Лероном Д’аламбером;
- 1785 рік — виходить перший номер найстарішої лондонської щоденної газети The Daily Universal Register заснована Джоном Волтером (1788 року перейменована в “The Times”);
- 1801 рік — астроном із Палермо Джузеппе Піацці відкриває перший (найбільший) астероїд Цереру;
- 1804 рік — проголошена незалежність Гаїті від Франції;
- 1880 рік — видають друком у Львові перше число щоденника “Діло”, який виходив до початку Другої світової війни;
- 1885 рік — у Чернівцях починає виходити україномовна газета “Буковина”, редактором якої був письменник і громадський діяч Юрій Федькович;
- 1909 рік — у Великій Британії проводять перші виплати пенсій;
- 1919 рік — Директорія УНР видає закон про автокефалію Української Православної Церкви;
- 1942 рік — у Вашингтоні союзники за антигітлерівською коаліцією підписують Декларацію Об’єднаних Націй про спільну боротьбу проти країн Осі;
- 1950 рік — згідно з американським планом “Троян”, у цей день повинна була початися ядерна війна проти СРСР, але під час штабних випробувань від ідеї відмовилися через неготовність;
- 1954 рік — у США відбувається перший національний кольоровий телеетер;
- 1959 рік — перемога Кубинської революції;
- 1983 рік — “Arpanet” змінбє основний протокол з NCP на TCP/IP, що й приводить до появи сучасного інтернету;
- 1995 рік — розпочинає роботу Світова організація торгівлі;
- 2000 рік — Туркменістан переходить з кирилиці на латинський алфавіт;
- 2023 рік — ракетний удар Збройними силами України по табору російських мобілізованих солдат у Макіївці.
1 січня в Україні та світі відзначають:
1 січня в Україні та світі святкують Новий рік. Красиве зимове свято, яке ми всі любимо з дитинства. Новий рік одночасно святкують у багатьох куточках планети, а новорічні подарунки й щирі привітання створюють теплу атмосферу. Хоча дата 1 січня і немає астрологічного обґрунтування для початку нового року, однак вона досить логічна. Адже тільки-но минає грудневий сонцеворот, що від давніх часів означав початок нового життя.
Також 1 січня День всесвітніх молитов за мир. Подію заснував папа римський Павло IV. Уперше свято було відсвятковане 8 січня 1967 року, а через два роки Генеральна Асамблея ООН зробила його офіційним. Священники цього дня звертаються до вірян всього світу з посланням миру, закликають припинити ворожнечу, боротися з будь-якими проявами насильства.
А ще 1 січня День суспільного надбання. В більшості країн світу термін захисту авторського права триває від дня смерті автора протягом 70 років. Спочатку це свято було неофіційним, а перша згадка про нього датувалася 2004 роком. Тоді його створив активіст Воліс Маклін з Канади за підтримки американського активіста, професора права у Гарварді Лоуренса Лессіга.