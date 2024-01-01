1 января: почему в этот день существует традиция засевать зерном

Какой православный праздник отмечают 1 января

1 января в церковном календаре – день памяти святителя Василия Великого. Родился он на территории современной Турции, в Кесарии 329 в знатной семье. Поэтому в детстве получил достаточно неплохое к тому времени образование. В зрелом возрасте решил стать аскетом и священником. Незадолго до смерти он получил должность епископа Кесарии.

Что нельзя делать 1 января

Нельзя злословить, ругаться, ссориться.

Не стоит занимать деньги и давать их в долг.

Запрещено вспоминать старые образы.

Народные приметы 1 января

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: гололедица на дорогах указывает на большой урожай;

с самого утра идет снег, еще долго будут снегопады (до самой весны);

молодой человек на небе светит — будет большое наводнение;

яркие звезды ночью — ждите сильных морозов;

сильный снег на Василия — летом будет теплая погода, оттепель указывает на прохладное лето;

ветер дует с севера, лето будет холодным, с запада — дождливым, с востока — засушливым, а с юга — теплым.

Василия издавна считали покровителем земледелия, а потому в этот день с самого утра мальчики ходили по хатам и засевали — разбрасывали зерно, желали хозяевам достатка. Первый посевщик приносит в дом счастье. Девушкам засевать запрещалось. Также наши предки верили, если в этот день надеть обнову, то целый год вам будет сопутствовать удача.

Именины 1 января празднуют:

Василий,

Федот,

Петр,

Григорий,

Богдан,

Федосий,

Николай,

Эмилия.

Талисманом человека, рожденного 1 января, является соколиный глаз. Полудрагоценный камень с мерцающим отливом. Издавна верили, что соколиный глаз является символом интуиции и мудрости. Его носили как талисман, помогающий решить, что делать дальше.

1 января родились:

1967 год — украинский художник Василий Цимбалиста;

1986 год — украинская писательница Виктория Амелина;

1991 год — офицер Вооруженных сил Украины, участник войны на Донбассе, Герой Украины Василий Божок.

Важные и памятные даты в Украине и мире 1 января:

154 год до н. е. — в Древнем Риме день начала годового консульства переносят на 1 января;

45 год до н. — в Риме вводят юлианский календарь, разработанный египетским математиком Созигеном по поручению Юлия Цезаря;

1 год – обрезание Господа нашего Иисуса Христа. Откровение имени Божия человечеству;

1622 год — папская канцелярия официально признает 1 января началом года;

1709 год — Война королевы Анны: битва при Сент-Джонсе;

1751 год — печатают первый том «Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремесел», изданный Дэни Дидро и Жаном Лероном Д’аламбером;

1785 год — выходит первый номер старейшей лондонской ежедневной газеты The Daily Universal Register, основанная Джоном Уолтером (1788 года переименована в «The Times»);

1801 год — астроном из Палермо Джузеппе Пиацци открывает первый (самый большой) астероид Церера;

1804 год — провозглашена независимость Гаити от Франции;

1880 год — издают во Львове первое число дневника «Дело», который выходил до начала Второй мировой войны;

1885 год — в Черновцах начинает выходить украиноязычная газета «Буковина», редактором которой был писатель и общественный деятель Юрий Федькович;

1909 год — в Великобритании проводят первые выплаты пенсий;

1919 год — Директория УНР издает закон об автокефалии Украинской Православной Церкви;

1942 год — в Вашингтоне союзники по антигитлеровской коалиции подписывают Декларацию Объединенных Наций о совместной борьбе против Оси;

1950 год — согласно американскому плану «Троян», в этот день должна была начаться ядерная война против СССР, но во время штабных испытаний от идеи отказались из-за неготовности;

1954 год — в США проходит первый национальный цветной телеэфир;

1959 год — победа Кубинской революции;

1983 год — «Arpanet» изменит основной протокол с NCP на TCP/IP, что и приводит к появлению современного интернета;

1995 год — начинает работу Всемирная торговая организация;

2000 год — Туркменистан переходит с кириллицы на латинский алфавит;

2023 год — ракетный удар Вооруженными силами Украины по лагерю российских мобилизованных солдат в Макеевке.

1 января в Украине и мире отмечают:

1 января в Украине и мире празднуют Новый год. Красивый зимний праздник, который мы все любим с детства. Новый год одновременно празднуют во многих уголках планеты, а новогодние подарки и искренние поздравления создают теплую атмосферу. Хотя дата 1 января и нет астрологического обоснования для начала нового года, однако она достаточно логична. Ведь только проходит декабрьский солнцеворот, который с давних времен означал начало новой жизни.

Также 1 января День всемирных молитв о мире. Событие основал папа римский Павел IV. Впервые праздник был отмечен 8 января 1967 года, а два года спустя Генеральная Ассамблея ООН сделала его официальным. Священники в этот день обращаются к верующим всего мира с посланием миру, призывают прекратить вражду, бороться с любыми проявлениями насилия.

А еще 1 января День общественного достояния. В большинстве стран мира срок защиты авторского права длится со дня смерти автора в течение 70 лет. Сначала этот праздник был неофициальным, а первое упоминание о нем датировалось 2004 годом. Тогда его создал активист Волис Маклин из Канады при поддержке американского активиста, профессора права в Гарварде Лоуренса Лессига.