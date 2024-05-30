Зустрічаємо літо з дітьми: топ-5 подій, які варто відвідати в Одесі 31 травня – 2 червня

Тому в перші дні червня ми йдемо на премʼєру в Театр Василька, вивчаємо атлантів та каріатид нашого міста, ввечері відпочиваємо в Ботанічному саду або йдемо в кіно на нову стрічку української режисерки. Ну і справжній подарунок для всіх тих, хто вважав, що іподром в нашому місті більше не працює – справжні кінні перегони. Лише один день, не пропустіть!

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31 травня, 1-2 червня – Премʼєра “Місце для дракона”. Театр Василька

В Українському театрі знову премʼєра. На цей раз на виставу запрошуються не лише дорослі, а й діти, адже “Місце для дракона” рекомендують дивитися всім. Ця добра та сучасна історія про дракона зігріє ваші серця та налаштує на добрий лад, незважаючи на всі негаразди, що вирують навкруги нас.



1 червня, 10:00 – Екскурсія “Атланти та каріатиди”

Хто вони, на чиїх сильних руках та головах тримається майже весь старий центр Одеси? Ви дізнаєтесь про атлантів, каріатид та інше “населення” одеських фасадів – звідки вони до нас потрапили, хто їхні автори і скільки їх взагалі в нашому місті.

Впевнені, що після цієї екскурсії ви будете дивитися на наше місто по-іншому. До речі, піти на цю екскурсію ви також можете з вашою дитиною.



1 червня, 13:00 – Кінні перегони. Іподром

Ви будете здивовані, але наш іподром не лише працює, на ньому відбуваються змагання. Впевнитися в цьому ви зможете 1 червня під час змагань за Приз Барса («орловське Дербі») , Приз Вітра, Приз Піона, Великий трирічний орловський приз. Дами впевнено можуть одягати капелюшки!

1 червня, 18:00 – Концерт на підтримку Ботанічного саду

Чарівний концерт в романтичному місці серед квітів та квітучих дерев. Тут буде добре всій родині – дітям є місце де побігати, а дорослі в цей час можуть насолодитися музикою у прекрасному виконанні Наталі Мазепи (скрипка) та Ганни Антроповоі (фортепіано). Для вас будуть звучати популярні класичні твори, музика з кінофільмів.

Квиток на концерт ви також можете отримати взамін на допомогу, долучившись особисто на пару годин до догляду за рослинами і територією ботсаду.

1 червня, 18:00 – Премʼєра “Ти мене любиш?”. Кінотеатр MULTIPLEX (Аркадія)

Премʼєрний показ стрічки української режисерки Тоні Ноябрьової. Фільм про покоління 90-х, головна героїня якого шукає відповідь на одвічне питання “ті мене любиш?”. Чи знайде? Після показу запланована зустріч з режисеркою фільма.



