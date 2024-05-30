Встречаем лето с детьми: топ-5 событий, которые стоит посетить в Одессе 31 мая — 2 июня

Встречаем лето с детьми: топ-5 событий, которые стоит посетить в Одессе 31 мая — 2 июня

Встречаем лето, золотое время нашего города, когда на востоке он становится рыжим, когда от дождя не хочется прятаться, а хочется танцевать, когда все свободное время стараешься проводить на природе и среди зелени слушать прекрасную музыку и смотреть фильмы. Все так и будет. Почти, ведь война на лето не уходит в отпуск. А нам остается жить свою жизнь здесь и сейчас.

Поэтому в первые дни июня мы идем на премьеру в Театр Василька, изучаем атлантов и кариатид нашего города, вечером отдыхаем в Ботаническом саду или идем в кино на новую ленту украинского режиссера. Ну и настоящий подарок для всех тех, кто считал, что ипподром в нашем городе больше не работает — настоящие конные скачки. Только один день, не пропустите!

Бесплатные, но не менее интересные события ищите здесь

31 мая, 1-2 июня —  Премьера «Место для дракона». Театр Василька 

В Украинском театре снова премьера. На этот раз на спектакль приглашаются не только взрослые, но и дети, ведь «Место для дракона» рекомендуют смотреть всем. Эта добрая и современная история о драконе согреет ваши сердца и настроит на добрый лад, несмотря на все невзгоды, которые бушуют вокруг нас.
афиша

1 июня, 10:00Экскурсия «Атланты и кариатиды»

Кто они, на чьих сильных руках и головах держится почти весь старый центр Одессы? Вы узнаете об атлантах, кариатидах и другом «населении» одесских фасадов — откуда они к нам попали, кто их авторы и сколько их вообще в нашем городе.

Уверены, что после этой экскурсии вы будете смотреть на наш город по-другому. Кстати, пойти на эту экскурсию вы также можете с вашим ребенком.
атланты в Одессе

1 июня, 13:00Конные скачки. Ипподром 

Вы будете удивлены, но наш ипподром не только работает, на нем проходят соревнования. Убедиться в этом вы сможете 1 июня во время соревнований за Приз Барса («орловское Дерби»), Приз Ветра, Приз Пиона, Большой трехлетний орловский приз. Дамы уверенно могут надевать шляпки!
афиша

1 июня, 18:00Концерт в поддержку Ботанического сада

Волшебный концерт в романтическом месте среди цветов и цветущих деревьев. Здесь будет хорошо всей семье — детям есть место где побегать, а взрослые в это время могут насладиться музыкой в прекрасном исполнении Натальи Мазепы (скрипка) и Анны Антроповой (фортепиано). Для вас будут звучать популярные классические произведения, музыка из кинофильмов.

Билет на концерт вы также можете получить взамен на помощь, приобщившись лично на пару часов к уходу за растениями и территорией ботсада.
афиша1 июня, 18:00Премьера «Ты меня любишь?». Кинотеатр MULTIPLEX (Аркадия) 

Премьерный показ ленты украинского режиссера Тони Ноябревой. Фильм о поколении 90-х, главная героиня которого ищет ответ на извечный вопрос «Ты меня любишь?». Найдет ли он?

После показа запланирована встреча с режиссером фильма и режиссером Тони Ноябревой.
афиша

 

 

 

Фото аватара
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua