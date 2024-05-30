Встречаем лето с детьми: топ-5 событий, которые стоит посетить в Одессе 31 мая — 2 июня

Поэтому в первые дни июня мы идем на премьеру в Театр Василька, изучаем атлантов и кариатид нашего города, вечером отдыхаем в Ботаническом саду или идем в кино на новую ленту украинского режиссера. Ну и настоящий подарок для всех тех, кто считал, что ипподром в нашем городе больше не работает — настоящие конные скачки. Только один день, не пропустите!

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31 мая, 1-2 июня — Премьера «Место для дракона». Театр Василька

В Украинском театре снова премьера. На этот раз на спектакль приглашаются не только взрослые, но и дети, ведь «Место для дракона» рекомендуют смотреть всем. Эта добрая и современная история о драконе согреет ваши сердца и настроит на добрый лад, несмотря на все невзгоды, которые бушуют вокруг нас.



1 июня, 10:00 — Экскурсия «Атланты и кариатиды»

Кто они, на чьих сильных руках и головах держится почти весь старый центр Одессы? Вы узнаете об атлантах, кариатидах и другом «населении» одесских фасадов — откуда они к нам попали, кто их авторы и сколько их вообще в нашем городе.

Уверены, что после этой экскурсии вы будете смотреть на наш город по-другому. Кстати, пойти на эту экскурсию вы также можете с вашим ребенком.



1 июня, 13:00 — Конные скачки. Ипподром

Вы будете удивлены, но наш ипподром не только работает, на нем проходят соревнования. Убедиться в этом вы сможете 1 июня во время соревнований за Приз Барса («орловское Дерби»), Приз Ветра, Приз Пиона, Большой трехлетний орловский приз. Дамы уверенно могут надевать шляпки!



1 июня, 18:00 — Концерт в поддержку Ботанического сада

Волшебный концерт в романтическом месте среди цветов и цветущих деревьев. Здесь будет хорошо всей семье — детям есть место где побегать, а взрослые в это время могут насладиться музыкой в прекрасном исполнении Натальи Мазепы (скрипка) и Анны Антроповой (фортепиано). Для вас будут звучать популярные классические произведения, музыка из кинофильмов.

Билет на концерт вы также можете получить взамен на помощь, приобщившись лично на пару часов к уходу за растениями и территорией ботсада.

1 июня, 18:00 — Премьера «Ты меня любишь?». Кинотеатр MULTIPLEX (Аркадия)

Премьерный показ ленты украинского режиссера Тони Ноябревой. Фильм о поколении 90-х, главная героиня которого ищет ответ на извечный вопрос «Ты меня любишь?». Найдет ли он?

После показа запланирована встреча с режиссером фильма и режиссером Тони Ноябревой.

