Запрацювала гаряча лінія з питань енергетики

В Україні розпочала роботу урядова телефонна лінія «СТРУМ» за номером — 15-49. На лінію можуть звертатися громадяни та підприємці для консультацій з питань енергетики.
За якими питаннями консультує СТРУМ:
- як посилити енергонезалежність своєї оселі або підприємства;
- отримати інформацію про державні фінансові програми підтримки для встановлення додаткових потужностей генерації електроенергії;
- щодо встановлення альтернативних джерел енергії для забезпечення власної енергонезалежності
Відповіді на ці та інші поточні питання щодо ситуації в енергетиці надаються цілодобово та безкоштовно.