Новини Одеси та Одеської області

Запрацювала гаряча лінія з питань енергетики

Запрацювала гаряча лінія з питань енергетики

В Україні розпочала роботу урядова телефонна лінія «СТРУМ» за номером — 15-49. На лінію можуть звертатися громадяни та підприємці для консультацій з питань енергетики.

За якими питаннями консультує СТРУМ:

  • як посилити енергонезалежність своєї оселі або підприємства;
  • отримати інформацію про державні фінансові програми підтримки для встановлення додаткових потужностей генерації електроенергії;
  • щодо встановлення альтернативних джерел енергії для забезпечення власної енергонезалежності

Відповіді на ці та інші поточні питання щодо ситуації в енергетиці надаються цілодобово та безкоштовно.

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Анастасія Єпур ПРОФІЛЬ
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