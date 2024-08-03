Заработала горячая линия по вопросам энергетики

В Украине начала работу правительственная телефонная линия «СТРУМ» по номеру — 15-49. На линию могут обращаться граждане и предприниматели для консультаций по вопросам энергетики.
По каким вопросам консультирует СТРУМ:
- как усилить энергонезависимость своего дома или предприятия;
- получить информацию о государственных финансовых программах поддержки для установления дополнительных мощностей генерации электроэнергии;
- по установлению альтернативных источников энергии для обеспечения собственной энергонезависимости
Ответы на эти и другие текущие вопросы о ситуации в энергетике предоставляются круглосуточно и бесплатно.