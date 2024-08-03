Новости Одессы и Одесской области

Заработала горячая линия по вопросам энергетики

Заработала горячая линия по вопросам энергетики

В Украине начала работу правительственная телефонная линия «СТРУМ» по номеру — 15-49. На линию могут обращаться граждане и предприниматели для консультаций по вопросам энергетики.

По каким вопросам консультирует СТРУМ:

  • как усилить энергонезависимость своего дома или предприятия;
  • получить информацию о государственных финансовых программах поддержки для установления дополнительных мощностей генерации электроэнергии;
  • по установлению альтернативных источников энергии для обеспечения собственной энергонезависимости

Ответы на эти и другие текущие вопросы о ситуации в энергетике предоставляются круглосуточно и бесплатно.

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Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ
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