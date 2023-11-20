З одеським пам’ятником Уточкіну сталися зміни (фотофакт)

Одесити інколи сперечаються, де саме знаходиться пам’ятник Сергію Уточкіну. Хтось вважає, що його «точна» адреса — Дерибасівська, хтось з цим не згоден і називають місцем його проживання Міський сад.

Та справа не в цьому. Сьогодні ще здалеку я помітила, що з Уточкіним «щось не так». Що саме?

Підходячи ближче до пам’ятника на сходах, побачила: він тепер… у светрі.

Люди, що проходили повз, теж це помітили: хтось посміхнувся, хтось щось невдоволено буркнув…

Звідки светр? Хтось таким чином пожартував, скоріш за все. Мовляв, такий холод з буревієм напав на Одесу на вихідних, тож треба якось утеплити пам’ятник. Утеплили…

Поки фотографувала «нового» Уточкіна, почула від якось перехожого у позитивному настрої:

— У светрі йому тепліше не стане. Краще б вже куртку якусь для нього знайшли…

Фото: Марія Котова