Новости Одессы и Одесской области

С одесским памятником Уточкину произошли изменения (фотофакт)

С одесским памятником Уточкину произошли изменения (фотофакт)

С одесским памятником Сергею Уточкину произошли перемены. Какие именно?

Одесситы иногда спорят, где находится памятник Сергею Уточкину. Кто-то считает, что его «точный» адрес — Дерибасовская, кто-то с этим не согласен и называют местом его «жительства» Городской сад.

Но сейчас мы не об этом. Сегодня еще издалека я заметила, что с Уточкиным «что-то не так». Что именно?

Подойдя ближе к памятнику на лестнице, увидела: Уточкин теперь… в свитере. Проходившие мимо люди тоже это заметили: кто-то улыбнулся, кто-то что-то недовольно буркнул…

Памятник Уточкину

Откуда свитер? Кто-то таким образом пошутил, скорее всего. Мол, такой холод с ураганом напал на Одессу на выходных, так что надо как-то утеплить памятник. Утеплили…

Пока фотографировала «нового» Уточкина, услышала от какого-то прохожего в позитивном настроении:

— В свитере ему теплее не станет. Лучше бы куртку какую-то для него нашли…

Фото: Мария Котова

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