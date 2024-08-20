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Як знайти роботу в Україні: ці сайти та платформи допоможуть вам із пошуком

Як знайти роботу в Україні: ці сайти та платформи допоможуть вам із пошуком

В умовах війни в Україні пошук роботи може бути особливо складним. Щоб полегшити цей процес, реакція «Одеського життя» знову зібрала список платформ, які допоможуть знайти вакансії в Україні та за її межами.

Happy Monday (happymonday.ua)

Це платформа для розвитку кар’єри, яка пропонує зручний пошук роботи відповідно до потреб і навичок людини. Є компанії, які допомогають переселенцям.

Grc.ua (grc.ua)

Платформа, що спеціалізується на висококваліфікованих фахівцях і пропонує вакансії від початкових до керівних посад. Сайт також надає корисні інструменти для професійного розвитку.

Jobs.ua (jobs.ua)

Ресурс з тисячами пропозицій від відомих українських роботодавців. Тут можна знайти тренінги, курси та корисні поради, термінові вакансії.

Jooble (ua.jooble.org)

Глобальна пошукова система для роботи, що збирає вакансії з різних сайтів. В Україні Jooble пропонує тисячі вакансій, включаючи дистанційну роботу та гнучкий графік.

Rabota.ua

Одна з найстаріших і найпопулярніших платформ для пошуку роботи в Україні. Сайт пропонує широкий вибір вакансій у різних галузях, а також можливість створити та публікувати резюме.

Work.ua

Один з найпопулярніших сайтів для пошуку роботи в Україні з понад 100 тисячами вакансій. Платформа дозволяє шукати роботу за категоріями, містами, а також пропонує варіанти дистанційної роботи, а також вакансії для ветеранів та людей з інвалідністю.

Jobs for Ukraine (jobs4ukr.com)

Платформа, створена для допомоги українцям, особливо переселенцям, у пошуку роботи як в Україні, так і за кордоном. Тут можна знайти вакансії та корисні поради щодо працевлаштування.

LinkedIn (ua.linkedin.com)

Хоча це глобальна платформа, вона популярна в Україні для пошуку роботи. На сайті дозволяє не лише знайти вакансії, але й розширювати професійну мережу, що може підвищити шанси на успішне працевлаштування.

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Анастасія Єпур ПРОФІЛЬ
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