Новости Одессы и Одесской области

Как найти работу в Украине: эти сайты и платформы помогут вам с поиском

Как найти работу в Украине: эти сайты и платформы помогут вам с поиском

В условиях войны в Украине поиск работы может быть особенно сложным. Чтобы облегчить этот процесс, реакция «Одесской жизни» снова собрала список платформ, которые помогут найти вакансии в Украине и за ее пределами.

Happy Monday (happymonday.ua)

Это платформа для развития карьеры, которая предлагает удобный поиск работы в соответствии с потребностями и навыками человека. Есть компании, которые помогают переселенцам.

Grc.ua (grc.ua)

Платформа, специализирующаяся на высококвалифицированных специалистах и предлагающая вакансии от начальных до руководящих должностей. Сайт также предоставляет полезные инструменты для профессионального развития.

Jobs.ua (jobs.ua)

Ресурс с тысячами предложений от известных украинских работодателей. Здесь можно найти тренинги, курсы и полезные советы, срочные вакансии.

Jooble (ua.jooble.org)

Глобальная поисковая система для работы, собирающая вакансии с разных сайтов. В Украине Jooble предлагает тысячи вакансий, включая дистанционную работу и гибкий график.

Rabota.ua

Одна из старейших и самых популярных платформ для поиска работы в Украине. Сайт предлагает широкий выбор вакансий в различных отраслях, а также возможность создать и публиковать резюме.

Work.ua

Один из самых популярных сайтов для поиска работы в Украине с более 100 тысячами вакансий. Платформа позволяет искать работу по категориям, городам, а также предлагает варианты дистанционной работы, а также вакансии для ветеранов и людей с инвалидностью.

Jobs for Ukraine (jobs4ukr.com)

Платформа, созданная для помощи украинцам, особенно переселенцам, в поиске работы как в Украине, так и за рубежом. Здесь можно найти вакансии и полезные советы по трудоустройству.

LinkedIn (ua.linkedin.com)

Хотя это глобальная платформа, она популярна в Украине для поиска работы. На сайте позволяет не только найти вакансии, но и расширять профессиональную сеть, что может повысить шансы на успешное трудоустройство.

Фото аватара
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua