Как найти работу в Украине: эти сайты и платформы помогут вам с поиском

В условиях войны в Украине поиск работы может быть особенно сложным. Чтобы облегчить этот процесс, реакция «Одесской жизни» снова собрала список платформ, которые помогут найти вакансии в Украине и за ее пределами.
Happy Monday (happymonday.ua)
Это платформа для развития карьеры, которая предлагает удобный поиск работы в соответствии с потребностями и навыками человека. Есть компании, которые помогают переселенцам.
Grc.ua (grc.ua)
Платформа, специализирующаяся на высококвалифицированных специалистах и предлагающая вакансии от начальных до руководящих должностей. Сайт также предоставляет полезные инструменты для профессионального развития.
Jobs.ua (jobs.ua)
Ресурс с тысячами предложений от известных украинских работодателей. Здесь можно найти тренинги, курсы и полезные советы, срочные вакансии.
Jooble (ua.jooble.org)
Глобальная поисковая система для работы, собирающая вакансии с разных сайтов. В Украине Jooble предлагает тысячи вакансий, включая дистанционную работу и гибкий график.
Rabota.ua
Одна из старейших и самых популярных платформ для поиска работы в Украине. Сайт предлагает широкий выбор вакансий в различных отраслях, а также возможность создать и публиковать резюме.
Work.ua
Один из самых популярных сайтов для поиска работы в Украине с более 100 тысячами вакансий. Платформа позволяет искать работу по категориям, городам, а также предлагает варианты дистанционной работы, а также вакансии для ветеранов и людей с инвалидностью.
Jobs for Ukraine (jobs4ukr.com)
Платформа, созданная для помощи украинцам, особенно переселенцам, в поиске работы как в Украине, так и за рубежом. Здесь можно найти вакансии и полезные советы по трудоустройству.
LinkedIn (ua.linkedin.com)
Хотя это глобальная платформа, она популярна в Украине для поиска работы. На сайте позволяет не только найти вакансии, но и расширять профессиональную сеть, что может повысить шансы на успешное трудоустройство.