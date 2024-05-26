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Як скористатися послугами порталу міжнародних автобусних перевезень

Як скористатися послугами порталу міжнародних автобусних перевезень

Нещодавно Міністерство відновлення України анонсувало запуск нового порталу автобусних міжнародних перевезень — «Реєстр міжнародних маршрутів». Офіційний ресурс допоможе пасажирам легко знаходити перевізників і квитки на маршрути за кордон.

У країнах Європи автобусні перевезення досить затребувані, а в Україні під час повномасштабної війни — це необхідна альтернатива закритим авіарейсам. До реєстру міжнародних перевезень приєдналося вже понад шість компаній-перевізників, зараз тривають технічні роботи з інтеграції ще п’ятнадцяти.

Користуватися порталом досить просто. Відкрийте «Реєстр міжнародних маршрутів» за посиланням — autobus.gov.ua і заповніть поля, вказавши:

  • звідки виїзд (назва населеного пункту);
  • куди прямуєте (наприклад, Кишинів, Молдова);

Далі натисніть «Пошук маршрутів», і на екрані з’явиться список можливих маршрутів за обраним напрямком. У розділі «Найкоротші» та «Найшвидші» можна підібрати довжину шляху за часом і в кілометрах.

Пошук міжнародних маршрутів

Також тут можна дізнатися розклад руху, деталі про перевізника, можливі зупинки, пересадки, міжнародний автомобільний пункт пропуску. Навіть придбати на деякі рейси онлайн-квитки.

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Анастасия Епурь ПРОФІЛЬ
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