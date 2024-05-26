Як скористатися послугами порталу міжнародних автобусних перевезень

У країнах Європи автобусні перевезення досить затребувані, а в Україні під час повномасштабної війни — це необхідна альтернатива закритим авіарейсам. До реєстру міжнародних перевезень приєдналося вже понад шість компаній-перевізників, зараз тривають технічні роботи з інтеграції ще п’ятнадцяти.

Користуватися порталом досить просто. Відкрийте «Реєстр міжнародних маршрутів» за посиланням — autobus.gov.ua і заповніть поля, вказавши:

звідки виїзд (назва населеного пункту);

куди прямуєте (наприклад, Кишинів, Молдова);

Далі натисніть «Пошук маршрутів», і на екрані з’явиться список можливих маршрутів за обраним напрямком. У розділі «Найкоротші» та «Найшвидші» можна підібрати довжину шляху за часом і в кілометрах.

Також тут можна дізнатися розклад руху, деталі про перевізника, можливі зупинки, пересадки, міжнародний автомобільний пункт пропуску. Навіть придбати на деякі рейси онлайн-квитки.