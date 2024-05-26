Новости Одессы и Одесской области

Как воспользоваться услугами портала международных автобусных перевозок

Как воспользоваться услугами портала международных автобусных перевозок

Недавно Министерство восстановления Украины анонсировало запуск нового портала автобусных международных перевозок — «Реєстр міжнародних маршрутів». Официальный ресурс поможет пассажирам легко находить перевозчиков и билеты на маршруты за границу.

В странах Европы автобусные перевозки достаточно востребованы, а в Украине во время полномасштабной войны — это необходимая альтернатива закрытым авиарейсам. К реестру международных перевозок присоединилось уже более шести компаний-перевозчиков, сейчас ведутся технические работы по интеграции еще пятнадцати.

Поиск международных маршрутов

Пользоваться порталом достаточно просто. Откройте «Реєстр міжнародних маршрутів» по ссылке — autobus.gov.ua и заполните поля, указав:

  • откуда выезд (название населенного пункта);
  • куда направляетесь (например, Кишинев, Молдова);

Далее нажмите «Пошук маршрутів», и на экране появится список возможных маршрутов по выбранному направлению. В разделе «Найкоротші» и «Найшвидші» можно подобрать длину пути по времени и в километрах.

Также здесь можно узнать расписание движения, детали о перевозчике, возможных остановках, пересадках, международном автомобильном пункте пропуска. Даже приобрести на некоторые рейсы онлайн-билеты.

Фото аватара
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ
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