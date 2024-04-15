Як працювати на городі без травм: поради від лікаря-травматолога

Поза городника

Основна причина появи болю в спині після роботи на грядках — це довге перебування в так званій позі городника: кругла спина, голова нахилена вниз, ноги зігнуті в колінах. У цьому положенні хребет вигинається назад, і м’язи спини разом із міжхребцевими дисками відчувають колосальне навантаження. Якщо в подібній позі простояти кілька годин, можна відчути не тільки втому і цілком зрозумілий тягнучий біль у попереку, а й отримати защемлення нерва і серйозний больовий синдром.

Під час роботи стежте за положенням тіла і вибирайте максимально зручну позу. Один із варіантів — займатися посадкою або прополюванням навкарачки, в наколінниках, або підстеливши під коліна що-небудь м’яке. У цьому разі природний прогин у попереку зберігається, а навантаження на хребет розподіляється більш рівномірно. Другий варіант — працювати, сидячи на невеликому «городньому» стільчику. Якщо потрібно постійно нахилятися до землі, краще присідати навпочіпки.

М’язове перенапруження

Ще одна поширена причина болю в спині після ударної дачної праці — м’язове перенапруження. Воно виникає, якщо ви занадто сильно навантажуєте непідготовлений організм після зимового «лежання на дивані». Тривала монотонна фізична робота з незвички може призвести щонайменше до відчутного дискомфорту, а то й до травм: зокрема, до розтягнень і мікророзривів зв’язок і м’язів спини, які минають по кілька тижнів і потребують повного спокою.

На початку сезону не накидайтеся на всі накопичені справи одразу, поновлюйте роботу поступово, даючи організму звикнути до навантаження.

Підняття важких предметів

Але найнебезпечніші ушкодження спини під час садово-городніх робіт спричиняє підняття важких предметів. Повні відра та лійки з водою, тачки із землею та добривами — часта причина загострення хронічних захворювань хребта та суглобів (остеохондрозу, сколіозу, артриту), розтягнення м’язів та зв’язок, розвитку міжхребцевих протрузій та гриж.

Під час підняття тяжкості спочатку присядьте навпочіпки з рівною спиною, підніміть потрібний предмет, а після підніміться, намагаючись не згинати спину. Також намагайтеся не носити тяжкості в одній руці, розподіляйте вагу з двох сторін.

Переохолодження

Також до болю в спині може призвести переохолодження. Якщо ви одягнені не за погодою або на вулиці вітряно, можливі запалення м’язових волокон і міозит м’язів спини. Коли «продуло поперек», у ньому виникають різкі стріляючі болі, що посилюються під час руху і зазвичай локалізуються з одного боку.

Одягайтеся за погодою і не працюйте на протязі. Якщо на вулиці прохолодно і вітряно, краще вдягнути теплий одяг і спітніти, ніж вийти в одній футболці й застудити розпалені м’язи.

Садові інструменти

Нарешті, проблеми зі спиною можуть виникнути через неправильно підібрані садові інструменти. Якщо ручки газонокосарок і ремені тримерів не відрегульовані, а держаки лопат і граблів не підходять вам за зростом, вам доведеться напружуватися і нахилятися. Про це спина обов’язково нагадає вам або ввечері того ж дня, або наступного ранку.

Відрегулюйте довжину ручок садових інструментів під свій зріст, щоб не доводилося нагинатися.

Робимо розминку і частіше відпочиваємо

Щоб звести до мінімуму ризик виникнення болю в спині, дотримуйтесь основних правил роботи в саду:

перед виходом на город проводьте легку розминку: повороти голови, кругові рухи плечима і стегнами, плавні нахили тулуба в боки і вперед-назад, махи руками;

обов’язково робіть перерви: відпочивайте 10-15 хвилин кожні півгодини

під час роботи частіше міняйте пози: скопавши пару грядок, займіться посадкою або поливом;

якщо у вас хронічні проблеми зі спиною, використовуйте під час тривалої роботи спеціальні ортопедичні пояси або корсети.

Кому допоможуть розтирання і масаж?

Якщо після роботи на дачі у вас терпимо болить спина в районі шиї, лопаток або попереку, присутня обмеженість і скутість рухів — найімовірніше, це прояви остеохондрозу, на який страждає більшість людей зрілого віку. Купірувати його симптоми допоможуть зігрівальні та знеболювальні мазі й гелі, що продаються без рецепта. Розітріть спину на ніч, укутайте вовняною хусткою і спіть на максимально жорсткому ліжку.

Також може допомогти аплікатор Кузнєцова (лежати на ньому потрібно 15-20 хвилин, за відсутності дискомфорту можна й довше) і регулярний масаж спини, що знімає болі, спазми й напругу від фізичних навантажень.

Але якщо біль у вас різкий, сильний і не минає після відпочинку та вжитих заходів, або ви дістали травму спини, не займайтеся самолікуванням, а зверніться по медичну допомогу.