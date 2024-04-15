Как работать на огороде без травм: советы от врача-травматолога

Поза огородника

Основная причина появления боли в спине после работы на грядках – это долгое пребывание в так называемой позе огородника: круглая спина, голова наклонена вниз, ноги согнуты в коленях. В этом положении позвоночник выгибается назад, и мышцы спины вместе с межпозвоночными дисками испытывают колоссальную нагрузку. Если в подобной позе простоять пару часов, можно почувствовать не только усталость и вполне объяснимую тянущую боль в пояснице, но и получить защемление нерва и серьезный болевой синдром.

Во время работы следите за положением тела и выбирайте максимально удобную позу. Один из вариантов — заниматься посадкой или прополкой на четвереньках, в наколенниках, или подстелив под колени что-нибудь мягкое. В этом случае естественный прогиб в пояснице сохраняется, а нагрузка на позвоночник распределяется более равномерно. Второй вариант – работать, сидя на небольшом «огородном» стульчике. Если нужно постоянно наклоняться к земле, лучше приседать на корточки.

Мышечное перенапряжение

Еще одна распространенная причина болей в спине после ударного дачного труда – мышечное перенапряжение. Оно возникает, если вы слишком сильно нагружаете неподготовленный организм после зимнего «лежания на диване». Длительная монотонная физическая работа с непривычки может привести как минимум к ощутимому дискомфорту, а то и к травмам: в частности, к растяжению и микроразрывам связок и мышц спины, которые проходят по нескольку недель и требуют полного покоя.

В начале сезона не набрасывайтесь на все накопившиеся дела сразу, возобновляйте работу постепенно, давая организму привыкнуть к нагрузке.

Поднятие тяжестей

Но самые опасные повреждения спины во время садово-огородных работ вызывает поднятие тяжестей. Полные ведра и лейки с водой, тачки с землей и удобрениям – частая причина обострения хронических заболеваний позвоночника и суставов (остеохондроза, сколиоза, артрита), растяжения мышц и связок, развития межпозвоночных протрузий и грыж.

При поднятии тяжести сначала присядьте на корточки с ровной спиной, приподнимите нужный предмет, а после поднимитесь, стараясь не сгибать спину. Также старайтесь не носить тяжести в одной руке, распределяйте вес с двух сторон.

Переохлаждение

Также к болям в спине может привести переохлаждение. Если вы одеты не по погоде или на улице ветрено, возможны воспаления мышечных волокон и миозит мышц спины. Когда «продуло поясницу», в ней возникают резкие стреляющие боли, усиливающиеся при движении и обычно локализующиеся с одной стороны.

Одевайтесь по погоде и не работайте на сквозняке. Если на улице прохладно и ветрено, лучше надеть теплую одежду и вспотеть, чем выйти в одной футболке и простудить разгоряченные мышцы.

Садовые инструменты

Наконец, проблемы со спиной могут возникнуть из-за неправильно подобранных садовых инструментов. Если ручки газонокосилок и ремни триммеров не отрегулированы, а черенки лопат и граблей не подходят вам по росту, вам придется напрягаться и наклоняться. Об этом спина обязательно напомнит вам или вечером в тот же день, или на следующее утро.

Отрегулируйте длину ручек садовых инструментов под свой рост, чтобы не приходилось нагибаться.

Делаем разминку и чаще отдыхаем

Чтобы свести к минимуму риск возникновения болей в спине, соблюдайте основные правила работы в саду:

перед выходом на огород проводите легкую разминку: повороты головы, круговые движения плечами и бедрами, плавные наклоны туловища в стороны и вперед-назад, махи руками;

обязательно делайте перерывы: отдыхайте 10-15 минут каждые полчаса

во время работы почаще меняйте позы: вскопав пару грядок, займитесь посадкой или поливом;

если у вас хронические проблемы со спиной, используйте во время длительной работы специальные ортопедические пояса или корсеты.

Кому помогут растирания и массаж?

Если после работы на даче у вас терпимо болит спина в районе шеи, лопаток или поясницы, присутствует ограниченность и скованность движений – скорее всего, это проявления остеохондроза, которым страдает большинство людей зрелого возраста. Купировать его симптомы помогут согревающие и обезболивающие мази и гели, продающиеся без рецепта. Разотрите спину на ночь, укутайте шерстяным платком и спите на максимально жесткой постели.

Также может помочь аппликатор Кузнецова (лежать на нем нужно 15-20 минут, при отсутствии дискомфорта можно и дольше) и регулярный массаж спины, снимающий боли, спазмы и напряжение от физических нагрузок.

Но если боль у вас резкая, сильная и не проходит после отдыха и принятых мер, или вы получили травму спины, не занимайтесь самолечением, а обратитесь за медицинской помощью.