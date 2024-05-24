Як дорослому встановити родинні відносини з померлим батьком

Делікатне питання

В житті буває різне – про батька Ви знали, а він не проживав з Вами, або не перебував в шлюбі з матір’ю, або пішов з родини і за той час припинив будь-яке спілкування як з дитиною так і з матір’ю. Отже, це дуже делікатне питання, тому треба розібратися в ньому.

Коли батько помер – відкривається його спадщина і Ви як дитина, є спадкоємцем першої черги.

Спадкоємець за заповітом чи за законом має право прийняти спадщину або не прийняти її (ч. 1 ст. 1268 ЦК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 1270 ЦК України, для прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини.

При цьому не має значення, чи були батьки в шлюбі, чи ні, тому, важливо знати власні права, як спадкоємця.

Як спадкоємець, Ви можете на підставі свідоцтва про народження звернутися до органів державної реєстрації актів цивільного стану для отримання дубліката свідоцтва про смерть батька, якщо Ви знаєте, що його поховала інша особа.

Ви можете також звернутися як державного так і приватного нотаріуса, щоб отримати свідоцтво про право на спадщину за законом після смерті батька.

Частиною 1 ст. 1269 ЦК України встановлено, що спадкоємець, який бажає прийняти спадщину, але на час відкриття спадщини не проживав постійно із спадкодавцем, має подати нотаріусу заяву про прийняття спадщини.

Якщо Вам було відмовлено у оформленні Ваших прав на спадщину, про що нотаріус винесе постанову, звертайтесь до суду.

Встановлення батьківства через суд

Вам потрібно звернутися до місцевого суду із заявою про встановлення факту родинних відносин.

Відповідно до ч.1 .130 Сімейного кодексу України, у разі смерті чоловіка, який не перебував у шлюбі з матір’ю дитини, факт його батьківства може бути встановлений за рішенням суду. Заява про встановлення факту батьківства приймається судом, якщо запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень вчинено відповідно до частини першої статті 135 цього Кодексу.

В заяві Ви можете вказати про розбіжність в особистих документах як перешкоду в оформлені прав на спадщину.

Відповідно до п.1 ст.256 ЦПК України суд вправі розглядати справи про встановлення родинних відносин, коли цей факт безпосередньо породжує юридичні наслідки, наприклад, якщо підтвердження такого факту необхідне заявникові для одержання в органах, що вчиняють нотаріальні дії, свідоцтва про право на спадщину, тощо.

Що необхідно

Надайте до суду копію свідоцтва про народження, обов’язково в заяві зазначте, що Ви є дитиною померлого, звідки Вам це відомо, що вказано у Ваших документах, чи розповідала про це мати Вам, які були стосунки у Вас з батьком за життя. Якщо у Вас є фото, свідчення інших людей, можете це вказати.

Якщо у Вас є такі дані, Ви можете вказати, що факт родинних відносин між Вами та батьком підтверджуються співпадінням прізвищ, вказати, які родинні стосунки ще за життя померлий та Ви підтримували.

Можете вказати, за яких обставин Ви бачилися, чи знаєте спільних родичів, чи прагнув батько спілкування.

Складання позовної заяви

В позовній заяві вкажіть, коли Вам стало відомо про смерть батька, якщо маєте свідоцтво про смерть, обов’язково копію потрібно надати до рішення суду.

Якщо Вам відомо, що після смерті батька відкрилась спадщина, потрібно вказати про це в заяві. Залучайте свідків, якщо відомо, що їм відомо про батька, Ваш з ним родинний зв’язок.

Навіть якщо Ви були усиновлені іншими батьками і в актовому записі відповідно були внесені зміни і через роки Ви дізнались про рідних братів, сестер інших родичів, щоб прийняти спадщину, цей факт також можна також встановити в суді за наявності Вашої заяви та документів.