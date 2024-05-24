Как взрослому установить родственные отношения с умершим отцом

Деликатный вопрос

В жизни бывает разное – об отце Вы знали, а он не проживал с Вами, или не состоял в браке с матерью, или ушел из семьи и за то время прекратил любое общение как с ребенком, так и с матерью. Итак, это очень щепетильный вопрос, поэтому нужно разобраться в нем.

Когда отец умер – открывается его наследие и Вы как ребенок, являетесь наследником первой очереди.

Наследник по завещанию или по закону имеет право принять наследство или не принять его (ч. 1 ст. 1268 ГК РФ).

Согласно ч. 1 ст. 1270 ГК Украины, для принятия наследства устанавливается срок в шесть месяцев, начинающийся со времени открытия наследства.

При этом не имеет значения, были ли родители в браке или нет, поэтому важно знать собственные права, как наследника.

Как наследник, Вы можете на основании свидетельства о рождении обратиться в органы государственной регистрации актов гражданского состояния для получения дубликата свидетельства о смерти отца, если Вы знаете, что его похоронило другое лицо.

Вы можете также обратиться как государственного, так и частного нотариуса, чтобы получить свидетельство о праве на наследство по закону после смерти отца.

Частью 1 ст. 1269 ГК Украины установлено, что наследник, желающий принять наследство, но на открытие наследства не проживал постоянно с наследодателем, должен подать нотариусу заявление о принятии наследства.

Если Вам было отказано в оформлении Ваших прав на наследство, о чем вынесет нотариус постановление, обращайтесь в суд.

Установление отцовства через суд

Вам следует обратиться в местный суд с заявлением об установлении факта родственных отношений.

Согласно ч.1 .130 Семейного кодекса Украины, в случае смерти мужчины, который не состоял в браке с матерью ребенка, факт его отцовства может быть установлен по решению суда. Заявление об установлении факта отцовства принимается судом, если запись об отце ребенка в Книге регистрации рождений совершена в соответствии с частью первой статьи 135 настоящего Кодекса.

В заявлении Вы можете указать расхождение в личных документах как препятствие в оформлении прав на наследство.

В соответствии с п.1 ст.256 ГПК Украины суд вправе рассматривать дела об установлении родственных отношений, когда этот факт непосредственно порождает юридические последствия, например, если подтверждение такого факта необходимо заявителю для получения в органах, совершающих нотариальные действия, свидетельства о праве на наследство. , тому подобное.

Что необходимо

Предоставьте в суд копию свидетельства о рождении, обязательно в заявлении укажите, что Вы являетесь ребенком умершего, откуда Вам известно, что указано в Ваших документах, или рассказывала об этом иметь Вам, какие были отношения у Вас с отцом при жизни. Если у вас есть фото, показания других людей, можете это указать.

Если у вас есть такие данные, вы можете указать, что факт родственных отношений между вами и отцом подтверждается совпадением фамилий, указать, какие родственные отношения еще при жизни умерли и вы поддерживали.

Можете указать, при каких обстоятельствах Вы виделись, знаете ли общих родственников, стремился ли отец к общению.

Составление искового заявления

В исковом заявлении укажите, когда Вам стало известно о смерти отца, если у вас есть свидетельство о смерти, обязательно копию нужно предоставить в решение суда.

Если вам известно, что после смерти отца открылось наследство, нужно указать об этом в заявлении. Привлекайте свидетелей, если известно, что им известно об отце, Ваша с ним родственная связь.

Даже если Вы были усыновлены другими родителями и в актовой записи соответственно были внесены изменения и через годы Вы узнали о родных братьях, сестрах других родственников, чтобы принять наследство, этот факт также можно установить в суде при наличии Вашего заявления и документов.