Вистава про війну та «Корупція» в ресторані: ТОП-5 подій вихідних 9-10 грудня

9 грудня, 16:00

«Чуваки не святкують, або Ukrainian» Український театр 18+. Купити квитки

Вистава про війну, любов та Конотоп – саме так представляє свою роботу колектив театру. Продюсером та автором ідеї є Михайло Бондаренко. Ролі виконують Олександр Самусенко та Дмитро Усов. Режисер – Максим Голенко. Тривалість – 1 година 30 хвилин, без антракту.

9 грудня 19:00

Міша Крупін та гурт «Корупція» в ресторані REEF. Більш детально

Після повномасштабного вторгнення, музикант переклав усі свої відомі хіти українською мовою. А також почав писати нові ще більш потужні треки рідною мовою. Уся творчість Міші Крупіна та «Корупції» стала голосом народу. Тому що пісні, які написані під час війни, стосуються всіх нас і зрозумілі кожному. Міша Крупін займається волонтерством: збирає кошти на буси, позашляховики та дрони для українських захисників і допомагає рідному місту Харкову.

9 грудня, 19:00

Великий український Stand Up. ФІлармонія. Більш детально

Для вас вартуватимуть:

Аміль Насіров – комік, актор, волонтер та учасник реп-групи “Курган & Agregat”. Найкращий актор року за головну роль у фільмі-сенсації «Люксембург, Люксембург»;

– комік, актор, волонтер та учасник реп-групи “Курган & Agregat”. Найкращий актор року за головну роль у фільмі-сенсації «Люксембург, Люксембург»; Фелікс Редька – харизматичний і талановитий комік, автор гучних скетчів про Анатолія Почечуна (народного мера Сум), пародії на Олексія Арестовича та успішного проєкту «Комік плюс історик»;

– харизматичний і талановитий комік, автор гучних скетчів про Анатолія Почечуна (народного мера Сум), пародії на Олексія Арестовича та успішного проєкту «Комік плюс історик»; Макс Вишинський – комедіант, який непідробно щиро іронізує над дорослим та подружнім життям. Перший український стендап-комік, який дав вже два сольних концерта в МЦКМ «Жовтневий Палац», також його стендап звучав в Палаці Спорту перед 5000 глядачами;

– комедіант, який непідробно щиро іронізує над дорослим та подружнім життям. Перший український стендап-комік, який дав вже два сольних концерта в МЦКМ «Жовтневий Палац», також його стендап звучав в Палаці Спорту перед 5000 глядачами; Лера Мандзюк – прима української стендап-комедії родом із Закарпаття, стендап-комікеса у проекті «Жіночий квартал», коментатор телешоу «Богиня шопінгу», неодноразова переможниця шоу «Розсміши коміка».

10 грудня, 12:00

Вулиця Гоголя. Титани старої та нової Одеси. Подробиці

Скільки разів ходжено цією вулицею. Скільки гідів мають цю екскурсію в своєму арсеналі. Здавалося б: навіщо повторюватись? Але ця вулиця не відпускає. І не лише своєю «фасоністою» красою, а й людьми!

Без перебільшення: в кожному будинку ТВОРЦІ одеської історії – банкіри, бізнесмени, лікарі, спортсмени. Словом, ТИТАНИ, на плечах яких трималось наше місто. А ще ця екскурсія про тих, хто створює обличчя сучасної Одеси: пригощає, зачаровує ароматами міста і волонтерить. Ми будемо не тільки згадувати одеситів минулого, але й спілкуватись з одеситами сучасними.

10 грудня, 18:00

Kozak system у Філармонії. Деталі

Народний рок-гурт KOZAK SYSTEM є справжнім втіленням сучасного українського мистецтва, що корінням сягає глибини століть. Пісні гурту завжди викликають широкий спектр емоцій: від одних хочеться піти в нестримний танець, а від інших сльоза туги навертається на очі. Чимало таких чуттєвих композицій присвячені різним етапам боротьби України за свою незалежність та суверенітет. Свої концерти KOZAK SYSTEM сьогодні проводять з метою благодійних зборів на потреби ЗСУ. Концертна географія сягає України, Канади, США, Європи: загалом – понад 200 міст, які гурт відвідав в рамках благодійного туру. Нова пісня гурту «Українське сонце» присвячена сучасній історії України, всьому, що довелося пройти задля сходження українського сонця. Композиція дуже глибока й чіпляє за живе, наводить на роздуми. Вона включена в програму благодійного концерту в Одесі, де ви обов’язково почуєте й інші потужні композиції улюбленого гурту.