Афіша Одеси на 8-10 грудня 2023 року: містян чекають багато безкоштовних концертів і пізнавальних зустрічей

Також, у п’ятницю та суботу ви зможете відвідати дві краєзнавчі лекції. Не пропустіть. Але головне, вірте в те, що світло переможе темряву, як би похмуро не було навкруги і не забувайте про наших захисників, які зараз, в будь яку погоду боронять нашу землю і нас з вами.

Що: Український розмовний клуб

Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського

Коли: 8 грудня, 13:30

Що: Концерт студентів – аспірантів Одеської музичної академії

Де: Ланжеронівська, 2, Літературний музей

Коли: 8 грудня, 14:00

Що: Микола Хвильовий: революційний романтик

Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського

Коли: 8 грудня, 15:00

Що: Запалювання ханукальної свічки

Де: Приморський бульвар, біля Дюка

Коли: 8-9 грудня, 16:00

Що: Розмовний український клуб

Де: Старопортофранківська, 26, Veterans Hub

Коли: 8 грудня, 16:30

Що: America movie night

Де: Грецька, 1-а, America House Odesa

Коли: 8 грудня, 18:30

Реєстрація : https://forms.gle/MbdPRkQcqNyyEtny9

Що: Концерт класу труби Боруха І.М.

Де: Новосельського, 63, Музична академія, велика зала

Коли: 8 грудня, 19:00

Що: Презентація книги “Маріупольський щоденник Анжели Білодід

Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського

Коли: 9 грудня, 14:00

Що: Андріївські вечорниці

Де: Корольова, 46, Обласна бібліотека для юнацтва

Коли: 9 грудня, 15:00

Що: Лекція Олександра Бабіча “Пережити окупацію”

Де: Пастера, 13, ОННБ

Коли: 9 грудня, 15:30

Що: Концерт “В світі камерної музики”

Де: Новосельського, 63, Музична академія, велика зала

Коли: 9 грудня, 16:00

Що: Презентація книги Олександра Закерничного “Записки добровольця”

Де: Троїцька, 43, Культурний центр Union

Коли: 9 грудня, 17:00

Що: Концерт “Голосу чарівного краса”

Де: Ланжеронівська, 2, Літературний музей

Коли: 10 грудня, 14:00

Вхід за вільний донат

Що: Урочисте запалювання Великої міської Ханукії

Де: Приморський бульвар, біля Дюка

Коли: 10 грудня, 15:30