Новини Одеси та Одеської області

Афіша Одеси на 8-10 грудня 2023 року: містян чекають багато безкоштовних концертів і пізнавальних зустрічей

Афіша Одеси на 8-10 грудня 2023 року: містян чекають багато безкоштовних концертів і пізнавальних зустрічей

Вжух, і десять днів грудня пройшло. А значить на нас чекають другий адвент та святкове запалення Великої міської Ханукії. А ще наступні вихідні ви можете поринути у звуки класичної музики – студенти славетної Музичної академії будуть виступати на різних майданчиках міста.

Також, у п’ятницю та суботу ви зможете відвідати дві краєзнавчі лекції. Не пропустіть. Але головне, вірте в те, що світло переможе темряву, як би похмуро не було навкруги і не забувайте про наших захисників, які зараз, в будь яку погоду боронять нашу землю і нас з вами. 

Що: Український розмовний клуб
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 8 грудня, 13:30

Що: Концерт студентів – аспірантів Одеської музичної академії
Де: Ланжеронівська, 2, Літературний музей
Коли: 8 грудня, 14:00

Що: Микола Хвильовий: революційний романтик
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 8 грудня, 15:00

Що: Запалювання ханукальної свічки
Де: Приморський бульвар, біля Дюка
Коли: 8-9 грудня, 16:00

Що: Розмовний український клуб
Де: Старопортофранківська, 26, Veterans Hub
Коли: 8 грудня, 16:30 

Що: America movie night
Де: Грецька, 1-а, America House Odesa
Коли: 8 грудня, 18:30
Реєстрація : https://forms.gle/MbdPRkQcqNyyEtny9 

Що: Концерт класу труби Боруха І.М.
Де: Новосельського, 63, Музична академія, велика зала
Коли: 8 грудня, 19:00

Що: Презентація книги “Маріупольський щоденник Анжели Білодід
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 9 грудня, 14:00

Що: Андріївські вечорниці
Де: Корольова, 46, Обласна бібліотека для юнацтва
Коли: 9 грудня, 15:00

Що: Лекція Олександра Бабіча “Пережити окупацію”
Де: Пастера, 13, ОННБ
Коли: 9 грудня, 15:30

Що: Концерт “В світі камерної музики”
Де: Новосельського, 63, Музична академія, велика зала
Коли: 9 грудня, 16:00

Що: Презентація книги Олександра Закерничного “Записки добровольця”
Де: Троїцька, 43, Культурний центр Union
Коли: 9 грудня, 17:00

Що: Концерт “Голосу чарівного краса”
Де: Ланжеронівська, 2, Літературний музей
Коли: 10 грудня, 14:00
Вхід за вільний донат 

Що: Урочисте запалювання Великої міської Ханукії
Де: Приморський бульвар, біля Дюка
Коли: 10  грудня, 15:30

 

 

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