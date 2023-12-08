Спектакль о войне и «Коррупция» в ресторане: ТОП-5 событий выходных 9-10 декабря

9 декабря, 16:00

«Чуваки не празднуют, или Ukrainian» Украинский театр, 18+. Купить билеты

Спектакль о войне, любви и Конотопе – именно так представляет свою работу коллектив театра. Продюсером и автором идеи является Михаил Бондаренко. Роли исполняют Александр Самусенко и Дмитрий Усов. Режиссер – Максим Голенко. Продолжительность – 1 час 30 минут, без антракта.

9 декабря 19:00

Миша Крупин и группа «Коррупция» в ресторане REEF. Больше подробностей

После полномасштабного вторжения музыкант перевел все свои известные хиты на украинский язык. А также начал писать новые еще более мощные треки на родном языке. Все творчество Миши Крупина и «Коррупции» стало голосом народа. Потому что песни, написанные во время войны, касаются всех нас и понятны каждому. Миша Крупин занимается и волонтерством: собирает средства на бусы, внедорожники и дроны для украинских защитников и помогает родному городу Харькову.

9 декабря, 19:00

Великий украинский Stand Up. Филармония. Более подробно

Для вас шутят:

Амиль Насиров – комик, актер, волонтер и участник рэп-группы «Курган &Agregat». Лучший актер года за главную роль в фильме-сенсации «Люксембург, Люксембург»;

– комик, актер, волонтер и участник рэп-группы «Курган &Agregat». Лучший актер года за главную роль в фильме-сенсации «Люксембург, Люксембург»; Феликс Редька – харизматичный и талантливый комик, автор громких скетчей об Анатолии Почечуне (народном мэре Сум), пародии на Алексея Арестовича и успешном проекте «Комик плюс историк»;

– харизматичный и талантливый комик, автор громких скетчей об Анатолии Почечуне (народном мэре Сум), пародии на Алексея Арестовича и успешном проекте «Комик плюс историк»; Макс Вышинский – комедиант, неподдельно искренне иронизирующий над взрослой жизнью. Первый украинский стендап-комик, который дал уже два сольных концерта в МЦКИ «Октябрьский Дворец», также его стендап звучал во Дворце Спорта перед 5000 зрителями;

– комедиант, неподдельно искренне иронизирующий над взрослой жизнью. Первый украинский стендап-комик, который дал уже два сольных концерта в МЦКИ «Октябрьский Дворец», также его стендап звучал во Дворце Спорта перед 5000 зрителями; Лера Мандзюк – прима украинской стендап-комедии родом из Закарпатья, стендап-комикесса в проекте «Женский квартал», комментатор телешоу «Богиня шопинга», неоднократная победительница шоу «Рассмеши комика».

10 декабря, 12:00

Улица Гоголя. Титаны старой и новой Одессы. Подробности

Сколько раз вы ходили по этой улице? Сколько гидов имеют экскурсию по ней в своем арсенале? Казалось бы, зачем повторяться? Но эта улица не отпускает. И не только своей «фасонистой» красотой, но и людьми!

Без преувеличения: в каждом доме ТВОРЦЫ одесской истории – банкиры, бизнесмены, врачи, спортсмены. Словом, ТИТАНЫ, на плечах которых держался наш город. А еще эта экскурсия о тех, кто создает лицо современной Одессы: угощает, очаровывает ароматами города и волонтерит. Мы будем не только вспоминать одесситов прошлого, но и общаться с одесситами современными.

10 декабря, 18:00

Kozak system в Филармонии. Детали

Народная рок-группа KOZAK SYSTEM является настоящим воплощением современного украинского искусства, корнями уходящего в глубину веков. Песни группы всегда вызывают широкий спектр эмоций: от одних хочется пуститься в безудержный танец, а от других слезы тоски наворачиваются на глаза. Многие такие чувственные композиции посвящены разным этапам борьбы Украины за свою независимость и суверенитет.

Свои концерты KOZAK SYSTEM сегодня проводят с целью благотворительного собрания на нужды ВСУ. Концертная география достигает Украины, Канады, США, Европы: всего – более 200 городов, которые группа посетила в рамках благотворительного тура. Новая песня группы «Украинское солнце» посвящена современной истории Украины, всему, что пришлось пройти для восхода украинского солнца. Композиция очень глубокая и цепляет за живое, наводит на размышления. Она включена в программу благотворительного концерта в Одессе, где вы обязательно услышите другие мощные композиции любимой группы.

Вас также может заинтересовать: Афиша Одессы на 8-10 декабря 2023 года: горожан ждут много бесплатных концертов и познавательных встреч.