Відродження народних ремесел: як музей у Салганах дарує друге життя стародавнім традиціям

Наприклад, на майстер-класі з гончарства учні арцизьких шкіл вчилися створювати невеликі глиняні тарілки. Багато хто це робив уперше. Можливо, для когось це нове заняття стане хобі на все життя. А хтось захоче науково дослідити цей напрям чи зайнятися розвитком гончарства в нашому регіоні у майбутньому.

— Любов до рідного краю треба будити ще з дитинства. Так, з роками вона міцнітиме і спонукатиме до патріотичних дій, — каже музикант та засновник музею Богдан Нікіруй.

Нікого не залишило байдужим інше заняття – ліплення галушок. Під чуйним керівництвом майстрині та дослідниці української народної творчості Лариси Тихонової діти дізналися історію появи на світ такої страви, як галушки, а потім їх самостійно приготували. Робота з тістом була цікава і дівчаткам, і хлопчикам. Діти навчилися замішувати тісто і розкачувати його качалкою. Галушки з картоплею вийшли може й не бездоганними, але зліплені вони були з душею, за всіма канонами та правилами.

Найочікуванішим моментом майстер-класу став смачний обід із приготовленої своїми руками страви.

Задоволені були всі – і діти, і організатори пізнавальної екскурсії.

Запрошуємо і вас, дорогі читачі, завітати до інтерактивного музею в Салганах, де завжди чекають на своїх допитливих відвідувачів.