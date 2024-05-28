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Відродження народних ремесел: як музей у Салганах дарує друге життя стародавнім традиціям

Відродження народних ремесел: як музей у Салганах дарує друге життя стародавнім традиціям

З настанням тепла у кожній людині активується потяг до творчості. Цей факт підтверджує і засновник інтерактивного музею у селі Салгани Білгород-Дністровського району Богдан Нікіруй — з настанням весни кількість майстер-класів, які тут проводять для всіх охочих, збільшилась у рази. Найбільше Богдан радіє дитячим групам та їхньому живому інтересу до предметів старовини, які органічно прикрашають велике подвір’я музею.

Наприклад, на майстер-класі з гончарства учні арцизьких шкіл вчилися створювати невеликі глиняні тарілки. Багато хто це робив уперше. Можливо, для когось це нове заняття стане хобі на все життя. А хтось захоче науково дослідити цей напрям чи зайнятися розвитком гончарства в нашому регіоні у майбутньому.

музей

— Любов до рідного краю треба будити ще з дитинства. Так, з роками вона міцнітиме і спонукатиме до патріотичних дій, — каже музикант та засновник музею Богдан Нікіруй.

Нікого не залишило байдужим інше заняття – ліплення галушок. Під чуйним керівництвом майстрині та дослідниці української народної творчості Лариси Тихонової діти дізналися історію появи на світ такої страви, як галушки, а потім їх самостійно приготували. Робота з тістом була цікава і дівчаткам, і хлопчикам. Діти навчилися замішувати тісто і розкачувати його качалкою. Галушки з картоплею вийшли може й не бездоганними, але зліплені вони були з душею, за всіма канонами та правилами.

вареник музей

Найочікуванішим моментом майстер-класу став смачний обід із приготовленої своїми руками страви.

Задоволені були всі – і діти, і організатори пізнавальної екскурсії.

музей

Запрошуємо і вас, дорогі читачі, завітати до інтерактивного музею в Салганах, де завжди чекають на своїх допитливих відвідувачів.

Анна Терзивец
Анна Терзивец ПРОФІЛЬ
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