Возрождение народных ремесел: как музей в Салганах дарит вторую жизнь древним традициям

Например, на мастер-классе по гончарству ученики арцизских школ учились создавать небольшие глиняные тарелки. Многие это делали впервые. Возможно, для кого-то это новое занятие станет хобби на всю жизнь. А кто-то захочет научно исследовать это направление или заняться развитием гончарства в нашем регионе в будущем.

— Любовь к родному краю надо будить еще с детства. Так, с годами она будет крепнуть и побуждать к патриотическим действиям, — говорит музыкант и основатель музея Богдан Никируй.

Никого не оставило равнодушным другое занятие — лепка галушек. Под чутким руководством мастера и исследовательницы украинского народного творчества Ларисы Тихоновой дети узнали историю появления на свет такого блюда, как галушки, а потом их самостоятельно приготовили. Работа с тестом была интересна и девочкам, и мальчикам. Дети научились замешивать тесто и раскатывать его скалкой. Галушки с картошкой получились может и не безупречными, но слеплены они были с душой, по всем канонам и правилам.

Самым ожидаемым моментом мастер-класса стал вкусный обед из приготовленного своими руками блюда.

Довольны были все — и дети, и организаторы познавательной экскурсии.

Приглашаем и вас, дорогие читатели, посетить интерактивный музей в Салганах, где всегда ждут своих любознательных посетителей.