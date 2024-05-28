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Возрождение народных ремесел: как музей в Салганах дарит вторую жизнь древним традициям

Возрождение народных ремесел: как музей в Салганах дарит вторую жизнь древним традициям

С наступлением тепла в каждом человеке активируется тяга к творчеству. Этот факт подтверждает и основатель интерактивного музея в селе Салганы Белгород-Днестровского района Богдан Никируй — с наступлением весны количество мастер-классов, которые здесь проводят для всех желающих, увеличилось в разы. Больше всего Богдан радуется детским группам и их живому интересу к предметам старины, которые органично украшают большой двор музея.

Например, на мастер-классе по гончарству ученики арцизских школ учились создавать небольшие глиняные тарелки. Многие это делали впервые. Возможно, для кого-то это новое занятие станет хобби на всю жизнь. А кто-то захочет научно исследовать это направление или заняться развитием гончарства в нашем регионе в будущем.

музей

— Любовь к родному краю надо будить еще с детства. Так, с годами она будет крепнуть и побуждать к патриотическим действиям, — говорит музыкант и основатель музея Богдан Никируй.

Никого не оставило равнодушным другое занятие — лепка галушек. Под чутким руководством мастера и исследовательницы украинского народного творчества Ларисы Тихоновой дети узнали историю появления на свет такого блюда, как галушки, а потом их самостоятельно приготовили. Работа с тестом была интересна и девочкам, и мальчикам. Дети научились замешивать тесто и раскатывать его скалкой. Галушки с картошкой получились может и не безупречными, но слеплены они были с душой, по всем канонам и правилам.

вареник музей

Самым ожидаемым моментом мастер-класса стал вкусный обед из приготовленного своими руками блюда.

Довольны были все — и дети, и организаторы познавательной экскурсии.

музей

Приглашаем и вас, дорогие читатели, посетить интерактивный музей в Салганах, где всегда ждут своих любознательных посетителей.

Анна Терзивец
Анна Терзивец ПРОФИЛЬ
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