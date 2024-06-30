Ви придбали неякісний товар в Інтернеті: як його обміняти або повернути гроші

Зберігайте чеки та квитанції, сфотографуйте товар

Перш за все, Вам потрібно повідомити інтернет-магазин про явні недоліки при купівлі Вашого товару. Краще це зробити письмово, подавши заяву. І ній зазначити, який саме товар був предметом купівлі-продажу, які його приналежності та які документи були додані покупцю.

У Вас завжди повинні бути збережені квитанція про оплату за отриманий товар, декларація про прийняття товару, фотографії отриманого товару з наявністю виявлених позивачем недоліків.

Але до заяви докладайте копії, якщо Ви будете позиватися до суду, Вам ще знадобляться і не раз ці оригінали документів.

Відповідно до частини 1 статті 678 ЦК України покупець, якому переданий товар неналежної якості, має право, незалежно від можливості використання товару за призначенням, вимагати від продавця за своїм вибором:

пропорційного зменшення ціни; безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк; відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

Обмін або повернення неякісного товару

У разі істотного порушення вимог щодо якості товару (виявлення недоліків, які не можна усунути, недоліків, усунення яких пов’язане з непропорційними витратами або затратами часу, недоліків, які виявилися неодноразово чи з’явилися знову після їх усунення) покупець має право за своїм вибором:

відмовитися від договору і вимагати повернення сплаченої за товар грошової суми; вимагати заміни товару.

Відповідно до ч.1 ст. 707 ЦК України, покупець має право протягом чотирнадцяти днів не рахуючи дня купівлі непродовольчого товару належної якості, якщо триваліший строк не оголошений продавцем, обміняти його у місці купівлі або інших місцях, оголошених продавцем, на аналогічний товар інших розміру, форми, габариту, фасону, комплектації тощо. У разі виявлення різниці в ціні покупець проводить необхідний перерахунок з продавцем.

Якщо у продавця немає необхідного для обміну товару, покупець має право повернути придбаний товар продавцеві та одержати сплачену за нього грошову суму.

Вимога покупця про обмін або повернення товару підлягає задоволенню, якщо товар не був у споживанні, збережено його товарний вид, споживчі властивості та за наявності доказів придбання товару у цього продавця.

Важливо знати наступне. До того, як використовувати товар самостійно Ви повинні звернутись до продавця (або виробника) за роз’ясненнями, щодо правильності способу використання даного товару, оглянути його комплектацію.

При цьому врахуйте не факт наявності чи відсутності наданої продавцем гарантії щодо якості товару, а момент виявлення покупцем недоліків товару – до чи після його передання покупцеві. Це важливо враховувати, щодо спірності моменту, коли річ почала не працювати.

Якщо в магазині Вам не замінюють товар, відповідно до ч. 1 ст. 16 ЦК України, кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Ви можете в позовній заяві просити відшкодування як матеріальної так і моральної шкоди.

Не той колір та схожі випадки

Бувають інші випадки купівлю товару через інтернет.

Скажімо, щоб зекономити власний час, Ви обирали на сайті інтернет-магазину підходящі для Вашого інтер’єру меблі – стільці, чи диван, інше. При цьому враховували кольори, розмір, дизайн, уявляючи, як це буде гармоніювати з іншими предметами побуту у Вас вдома.

Частиною 1 статті 15 Закону України «Про захист прав споживачів» (редакція від 19.11.2022) передбачено, що споживач має право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору. Інформація повинна бути надана споживачеві до придбання ним товару чи замовлення роботи (послуги). Інформація про продукцію не вважається рекламою.

Частиною 2 цієї статті передбачено, що інформація, передбачена частиною першою цієї статті, доводиться до відома споживачів виробником (виконавцем, продавцем) у супровідній документації, що додається до продукції, на етикетці, а також у маркуванні чи іншим способом (у доступній наочній формі), визначеним відповідними нормативно-правовими актами, у тому числі технічними регламентами, або, прийнятим для окремих видів продукції або в окремих сферах обслуговування.

Інформація про продукцію може бути розміщена у місцях, де вона реалізується, а також за згодою споживача доводитися до нього за допомогою засобів дистанційного зв’язку.

Таким чином, споживач має право знайомився з придбаною продукцією до моменту її придбання на офіційному сайті відповідача. Окрім того, при укладенні договору купівлі-продажу продавець повідомлений покупцем про конкретну мету придбання товару, тож, продавець повинен передати покупцеві товар, придатний для використання відповідно до цієї мети.

Тепер уявіть, що Вам привезли меблі іншого кольору чи дизайну, а Ви вже встигли заплатити за товар, чи внести передплату, а продавець відмовляється повертати гроші, чи замінювати товар.

Як убезпечити покупку

Що робити в такому випадку?

Завжди робіть скріни тих сторінок, де Ви замовляєте товар, щоб було зафіксовано те, що Ви обрали, що пропонується. Коли спілкуєтесь з менеджером, запитайте, чи наявний даний товар, яка форма оплати. Якщо товар містить код, запитайте, чи відповідає кольор чи вид товару того, що Ви бачите на сайті із заявленим кодом. Коли Ви замовили товар, робить скріншоти замовлення Вашого товару, покроково.

Якщо між Вами та продавцем договір купівлі-продажу товару відбувся, у Вас є товар, з цієї миті Ви набуваєте статусу споживача, а продавець набуває статусу суб’єкта господарювання, що реалізує вибраний продукт. Таким чином, до Ваших правовідносин застосовуються норми Закону України «Про захист прав споживачів» (редакція від 19.11.2022), далі – (Закон).

Зберігайте усі підтверджуючі документи про здійснення оплати за товар, зокрема, квитанцію до прибуткового касового ордеру, чеки. Якщо Вам не сподобалось те, що привезли, Ви можете як зателефонувати до інтернет-магазину так і заповнити заяву про повернення товару та грошових коштів.

Відповідно до вимог статті 671 ЦК України слідує, що за договором купівлі-продажу переданню підлягає товар у певному співвідношенні за видами, моделями, розмірами, кольорами або іншими ознаками (асортимент), продавець зобов’язаний передати покупцеві товар в асортименті, погодженому сторонами.

Якщо договором купівлі-продажу асортимент товару не встановлений або асортимент не був визначений у порядку, встановленому договором, але із суті зобов’язання випливає, що товар підлягає переданню покупцеві в асортименті, продавець має право передати покупцеві товар в асортименті виходячи з потреб покупця, які були відомі продавцеві на момент укладення договору, або відмовитися від договору.

Таким чином, якщо у продавця немає необхідного для обміну товару, покупець має право повернути придбаний товар продавцеві та одержати сплачену за нього грошову суму.