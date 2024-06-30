Вы приобрели некачественный товар в Интернете: как его обменять или вернуть деньги

Сохраняйте чеки и квитанции, сфотографируйте товар

Прежде всего Вам нужно сообщить в интернет-магазин о явных недостатках при покупке товара. Лучше это сделать в письменном виде, подав заявление. И в нем отметить, какой именно товар был предметом купли-продажи, какие его принадлежности и какие документы были добавлены покупателю.

У Вас всегда должны быть сохраненые квитанция об оплате за полученный товар, акты приема-передачие товара, фотографии полученного товара с наличием выявленных недостатков.

Но к заявлению прилагайте копии, если Вы будете судиться, Вам еще понадобятся и не раз эти оригиналы документов.

Согласно части 1 статьи 678 ГК Украины покупатель, которому передан товар ненадлежащего качества, имеет право, независимо от возможности использования товара по назначению, требовать от продавца по своему выбору:

пропорциональное снижение цены; безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок; возмещение затрат на устранение недостатков товара.

Обмен или возврат некачественного товара

В случае существенного нарушения требований по качеству товара (обнаружение недостатков, которые нельзя устранить, недостатков, устранение которых связано с непропорциональными затратами или затратами времени, недостатков, которые оказались неоднократно или появились снова после их устранения) покупатель имеет право по своему усмотрению выбором:

отказаться от договора и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы; требовать замены товара.

Согласно ч.1 ст. 707 ГК Украины, покупатель имеет право в течение четырнадцати дней не считая дня покупки непродовольственного товара надлежащего качества, если более длительный срок не объявлен продавцом, обменять его в месте покупки или в других местах, объявленных продавцом, на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, комплектации и т.д. В случае обнаружения разницы в цене покупатель производит необходимый перерасчет с продавцом.

Если у продавца нет необходимого для обмена товара, покупатель имеет право вернуть приобретенный товар продавцу и получить уплаченную за него денежную сумму.

Требование покупателя об обмене или возврате товара подлежит удовлетворению, если товар не был в потреблении, сохранен его товарный вид, потребительские свойства и при наличии доказательств приобретения товара у этого продавца.

Важно знать следующее. До того, как использовать товар самостоятельно Вы должны обратиться к продавцу (или производителю) за разъяснениями относительно правильности способа использования данного товара, осмотреть его комплектацию.

При этом учтите не факт наличия или отсутствия предоставленной продавцом гарантии качества товара, а момент выявления покупателем недостатков товара — до или после его передачи покупателю. Это важно учитывать, что касается спорности момента, когда вещь начала не работать.

Если в магазине Вам не заменяют товар, согласно ч. 1 ст. 16 ГК Украины, каждый человек имеет право обратиться в суд за защитой своего личного неимущественного или имущественного права и интереса.

Вы можете в исковом заявлении просить о возмещении как материального, так и морального вреда.

Не тот цвет и похожие случаи

Бывают другие случаи покупки товара через интернет.

Скажем, чтобы сэкономить собственное время, Вы выбирали на сайте интернет-магазина подходящую для Вашего интерьера мебель – стулья, диван или другое. При этом учитывали цвет, размер, дизайн, представляя, как это будет гармонировать с другими предметами быта у Вас дома.

Частью 1 статьи 15 Закона Украины «О защите прав потребителей» (редакция от 19.11.2022) предусмотрено, что потребитель имеет право на получение необходимой, доступной, достоверной и своевременной информации о продукции, обеспечивающей возможность ее сознательного и компетентного выбора. Информация должна быть предоставлена ​​потребителю до приобретения им товара или заказа работы (услуги). Информация о продукции не считается рекламой.

Частью 2 настоящей статьи предусмотрено, что информация, предусмотренная частью первой настоящей статьи, сообщается потребителям производителем (исполнителем, продавцом) в сопроводительной документации, прилагаемой к продукции, на этикетке, а также в маркировке или иным способом (в доступной наглядной форме) , определенным соответствующими нормативно-правовыми актами, в том числе техническими регламентами, или принятым для отдельных видов продукции или в отдельных сферах обслуживания.

Информация о продукции может быть размещена в местах, где она реализуется, а также с согласия потребителя приходиться к нему с помощью средств дистанционной связи.

Таким образом, потребитель имеет право знакомиться с приобретенной продукцией до момента ее приобретения на официальноном сайте ответчика. Кроме того, при заключении договора купли-продажи продавец уведомлен покупателем о конкретной цели приобретения товара, поэтому продавец должен передать покупателю товар, пригодный для использования в соответствии с этой целью.

Теперь представьте, что Вам привезли мебель другого цвета или дизайна, а Вы уже успели заплатить за товар или внести подписку, а продавец отказывается возвращать деньги или заменять товар.

Как обезопасить покупку

Что делать в этом случае?

Всегда делайте скрины тех страниц, где Вы заказываете товар, чтобы было зафиксировано то, что Вы выбрали, что предлагается. Когда общаетесь с менеджером, спросите, есть ли данный товар, какая форма оплаты. Если товар содержит код, спросите, соответствует ли цвет или вид товара того, что вы видите на сайте с заявленным кодом. Когда Вы заказали товар, делает скриншоты заказа Вашего товара пошагово.

Если между Вами и продавцом договор купли-продажи товара состоялся, у Вас есть товар, с этого момента Вы приобретаете статус потребителя, а продавец приобретает статус предприятия, реализующего выбранный продукт. Таким образом, к Вашим правоотношениям применяются нормы Закона Украины «О защите прав потребителей» (редакция от 19.11.2022), далее – (Закон).

Сохраняйте все подтверждающие документы об оплате за товар, в частности, квитанцию ​​к прибыльному кассовому ордеру, чеки. Если Вам не понравилось то, что привезли, Вы можете позвонить в интернет-магазин так и заполнить заявление о возврате товара и денежных средств.

Согласно требованиям статьи 671 ГК Украины следует, что по договору купли-продажи передаче подлежит товар в определенном соотношении по видам, моделям, размерам, цветам или другим признакам (ассортимент), продавец обязан передать покупателю товар в ассортименте, согласованном сторонами.

Если договором купли-продажи ассортимент товара не установлен или ассортимент не был определен в порядке, установленном договором, но по существу обязательства следует, что товар подлежит передаче покупателю в ассортименте, продавец вправе передать покупателю товар в ассортименте исходя из потребностей покупателя, которые были известны продавцу на момент заключения договора или отказаться от договора.

Таким образом, если у продавца нет необходимого для обмена товара, покупатель имеет право вернуть приобретенный товар продавцу и получить уплаченную денежную сумму.