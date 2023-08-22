Великий диктант, виставки, лекція, фестиваль: безплатні події в Одесі 22-27 серпня 

Відзначаємо головне свято країни — День Незалежності. Цього року це свято нашої незламності, духу та єдності.
Що: Відкриття виставки “Щоденник війни”
Де: Польська, 19, Будинок Блєщунова
Коли: 22 серпня, 16:00
https://www.facebook.com/kvartira6/posts/pfbid0pdTXzBLmyQShACcuE3p7aExNxaiQpmJBcAojfwVReKQswLV42qptemq7u3Df32nRl
Що: Відкриття виставки Есфірь Серпіонової
Де: Ланжеронівська, 2, Літературний музей
Коли: 22 серпня, 16:00
https://www.facebook.com/photo/?fbid=604405451843465&set=a.235444408739573
Що: Мовно літературна вітальня “Дивослово”
Де: Філатова, 1-а, ОННБ
Коли: 23 серпня, 11:00
https://fb.me/e/1eoGiTQsP
Що: Лекція “Символи незалежної держави”
Де: Троїцька 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 23 серпня, 15:00
https://fb.me/e/38bJk8Qly
Що: Відкриття виставки Тетяни Романенко
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 23 серпня, 16:00
https://fb.me/e/12ij9lCUk
Що: Благодійний показ к/ф “Поранена земля”
Де: Грецька, 33, ArtWinery
Коли: 23 серпня, 18:00
Вхід за донат
https://fb.me/e/1gXvVpmWs
Що: “Борщова екскурсія Одещиною”
Де: Пастера, 13, ОННБ
Коли: 24 серпня, 12:00
https://fb.me/e/1rmPQ63Ty
Що: Великий диктант до Дня Незалежності
Де: Троїцька 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 24 серпня, 13:00
https://fb.me/e/VQuqRPe3
Що: Відкриття виставки РЕ/ВІЗІЯ
Де: Софіївська, 5-а, Національний художній музей
Коли: 24 серпня, 15:00
https://fb.me/e/1uYQYSNO9
Що: Відкриття виставки Ольги Погрібної
Де: Катерининська, 67, Арт-простір універсальної читальної зали
Коли: 24 серпня, 15:00
https://www.facebook.com/photo/?fbid=604650855152258&set=a.235444408739573
Що: Український розмовний клуб “Вільні в незалежній”
Де: Грецька, 1-а, Дія.Бізнес
Коли: 24 серпня, 18:30
Реєстрація: https://forms.gle/9fPEvBMAMpbfNf129
https://fb.me/e/1kMc69qL6
Що: Театральний лекторій в Українському
Де: Пастера, 14, Театр Василька
Коли: 25 серпня, 18:30
Вхід за донати
Реєстрація: https://docs.google.com/…/1R4k4kDHd5TfncknqEJ5ARv7…/edit
https://www.facebook.com/events/3616457471953028/?ref=newsfeed&locale=uk_UA
Що: Фестиваль Два дні та дві ночі нової музики
Де: Обласна філармонія
Коли: 26-27 вересня, 16:00
https://www.facebook.com/photo/?fbid=7350181058331003&set=a.614619765220533
Що: Рок-фестиваль Пікейні жилети
Де: Парк Шевченка, Ракушка
Коли: 27 серпня, 14:00 – 22:00
https://www.facebook.com/valery.romanov.56