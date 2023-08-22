Великий диктант, виставки, лекція, фестиваль: безплатні події в Одесі 22-27 серпня 

Відзначаємо головне свято країни — День Незалежності. Цього року це свято нашої незламності, духу та єдності.

Що: Відкриття виставки “Щоденник війни”

Де: Польська, 19, Будинок Блєщунова

Коли: 22 серпня, 16:00

https://www.facebook.com/kvartira6/posts/pfbid0pdTXzBLmyQShACcuE3p7aExNxaiQpmJBcAojfwVReKQswLV42qptemq7u3Df32nRl

Що: Відкриття виставки Есфірь Серпіонової

Де: Ланжеронівська, 2, Літературний музей

Коли: 22 серпня, 16:00

https://www.facebook.com/photo/?fbid=604405451843465&set=a.235444408739573

Що: Мовно літературна вітальня “Дивослово”

Де: Філатова, 1-а, ОННБ

Коли: 23 серпня, 11:00

https://fb.me/e/1eoGiTQsP

Що: Лекція “Символи незалежної держави”

Де: Троїцька 49/51, б-ка Грушевського

Коли: 23 серпня, 15:00

https://fb.me/e/38bJk8Qly

Що: Відкриття виставки Тетяни Романенко

Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів

Коли: 23 серпня, 16:00

https://fb.me/e/12ij9lCUk

Що: Благодійний показ к/ф “Поранена земля”

Де: Грецька, 33, ArtWinery

Коли: 23 серпня, 18:00

Вхід за донат

https://fb.me/e/1gXvVpmWs

Що: “Борщова екскурсія Одещиною”

Де: Пастера, 13, ОННБ

Коли: 24 серпня, 12:00

https://fb.me/e/1rmPQ63Ty

Що: Великий диктант до Дня Незалежності

Де: Троїцька 49/51, б-ка Грушевського

Коли: 24 серпня, 13:00

https://fb.me/e/VQuqRPe3

Що: Відкриття виставки РЕ/ВІЗІЯ

Де: Софіївська, 5-а, Національний художній музей

Коли: 24 серпня, 15:00

https://fb.me/e/1uYQYSNO9

Що: Відкриття виставки Ольги Погрібної

Де: Катерининська, 67, Арт-простір універсальної читальної зали

Коли: 24 серпня, 15:00

https://www.facebook.com/photo/?fbid=604650855152258&set=a.235444408739573

Що: Український розмовний клуб “Вільні в незалежній”

Де: Грецька, 1-а, Дія.Бізнес

Коли: 24 серпня, 18:30

Реєстрація: https://forms.gle/9fPEvBMAMpbfNf129

https://fb.me/e/1kMc69qL6

Що: Театральний лекторій в Українському

Де: Пастера, 14, Театр Василька

Коли: 25 серпня, 18:30

Вхід за донати

Реєстрація: https://docs.google.com/…/1R4k4kDHd5TfncknqEJ5ARv7…/edit

https://www.facebook.com/events/3616457471953028/?ref=newsfeed&locale=uk_UA

Що: Фестиваль Два дні та дві ночі нової музики

Де: Обласна філармонія

Коли: 26-27 вересня, 16:00

https://www.facebook.com/photo/?fbid=7350181058331003&set=a.614619765220533

Що: Рок-фестиваль Пікейні жилети

Де: Парк Шевченка, Ракушка

Коли: 27 серпня, 14:00 – 22:00

https://www.facebook.com/valery.romanov.56