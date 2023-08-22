Большой диктант, выставки, лекция, фестиваль: бесплатные события в Одессе 22-27 августа

Отмечаем главный праздник страны – День Независимости. В этом году это праздник нашей несокрушимости, духа и единства.

Что: Открытие выставки «Дневник войны»

Где: Польская, 19, Дом Блещунова

Когда: 22 августа, 16:00

https://www.facebook.com/kvartira6/posts/pfbid0pdTXzBLmyQShACcuE3p7aExNxaiQpmJBcAojfwVReKQswLV42qptemq7u3Df32nRl

Что: Открытие выставки Эсфирь Серпионовой

Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей

Когда: 22 августа, 16:00

https://www.facebook.com/photo/?fbid=604405451843465&set=a.235444408739573

Что: Языковая литературная гостиная «Дивослово»

Где: Филатова, 1-я, ОННБ

Когда: 23 августа, 11:00

https://fb.me/e/1eoGiTQsP

Что: Лекция «Символы независимого государства»

Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 23 августа, 15:00

https://fb.me/e/38bJk8Qly

Что: Открытие выставки Татьяны Романенко

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 23 августа, 16:00

https://fb.me/e/12ij9lCUk

Что: Благотворительный показ к/ф «Раненная земля»

Где: Греческая, 33, ArtWinery

Когда: 23 августа, 18:00

Вход за донат

https://fb.me/e/1gXvVpmWs

Что: “Борщевая экскурсия по Одесщине”

Где: Пастера, 13, ОННБ

Когда: 24 августа, 12:00

https://fb.me/e/1rmPQ63Ty

Что: Великий диктант ко Дню Независимости

Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 24 августа, 13:00

https://fb.me/e/VQuqRPe3

Что: Открытие выставки РЕ/ВИЗИЯ

Где: Софиевская, пятая, Национальный художественный музей

Когда: 24 августа, 15:00

https://fb.me/e/1uYQYSNO9

Что: Открытие выставки Ольги Погребной

Где: Екатерининская, 67, Арт-пространство универсального читального зала

Когда: 24 августа, 15:00

https://www.facebook.com/photo/?fbid=604650855152258&set=a.235444408739573

Что: Украинский разговорный клуб «Свободные в независимой»

Где: Греческая, 1-я, Дія.Бизнес

Когда: 24 августа, 18:30

Регистрация: https://forms.gle/9fPEvBMAMpbfNf129

https://fb.me/e/1kMc69qL6

Что: Театральный лекторий в украинском

Где: Пастера, 14, Театр Василька

Когда: 25 августа, 18:30

Вход за донаты

Регистрация: https://docs.google.com/…/1R4k4kDHd5TfncknqEJ5ARv7…/edit

https://www.facebook.com/events/3616457471953028/?ref=newsfeed&locale=uk_UA

Что: Фестиваль Два дня и две ночи новой музыки

Где: Областная филармония

Когда: 26-27 сентября, 16:00

https://www.facebook.com/photo/?fbid=7350181058331003&set=a.614619765220533

Что: Рок-фестиваль Пикейные жилеты

Где: Парк Шевченко, Ракушка

Когда: 27 августа, 14:00 — 22:00

https://www.facebook.com/valery.romanov.56