Новости Одессы и Одесской области

Большой диктант, выставки, лекция, фестиваль: бесплатные события в Одессе 22-27 августа

Большой диктант, выставки, лекция, фестиваль: бесплатные события в Одессе 22-27 августа

Отмечаем главный праздник страны – День Независимости. В этом году это праздник нашей несокрушимости, духа и единства.

Что: Открытие выставки «Дневник войны»
Где: Польская, 19, Дом Блещунова
Когда: 22 августа, 16:00
https://www.facebook.com/kvartira6/posts/pfbid0pdTXzBLmyQShACcuE3p7aExNxaiQpmJBcAojfwVReKQswLV42qptemq7u3Df32nRl

Что: Открытие выставки Эсфирь Серпионовой
Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей
Когда: 22 августа, 16:00
https://www.facebook.com/photo/?fbid=604405451843465&set=a.235444408739573

Что: Языковая литературная гостиная «Дивослово»
Где: Филатова, 1-я, ОННБ
Когда: 23 августа, 11:00
https://fb.me/e/1eoGiTQsP

Что: Лекция «Символы независимого государства»
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 23 августа, 15:00
https://fb.me/e/38bJk8Qly

Что: Открытие выставки Татьяны Романенко
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 23 августа, 16:00
https://fb.me/e/12ij9lCUk

Что: Благотворительный показ к/ф «Раненная земля»
Где: Греческая, 33, ArtWinery
Когда: 23 августа, 18:00
Вход за донат
https://fb.me/e/1gXvVpmWs

Что: “Борщевая экскурсия по Одесщине”
Где: Пастера, 13, ОННБ
Когда: 24 августа, 12:00
https://fb.me/e/1rmPQ63Ty

Что: Великий диктант ко Дню Независимости
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 24 августа, 13:00
https://fb.me/e/VQuqRPe3

Что: Открытие выставки РЕ/ВИЗИЯ
Где: Софиевская, пятая, Национальный художественный музей
Когда: 24 августа, 15:00
https://fb.me/e/1uYQYSNO9

Что: Открытие выставки Ольги Погребной
Где: Екатерининская, 67, Арт-пространство универсального читального зала
Когда: 24 августа, 15:00
https://www.facebook.com/photo/?fbid=604650855152258&set=a.235444408739573

Что: Украинский разговорный клуб «Свободные в независимой»
Где: Греческая, 1-я, Дія.Бизнес
Когда: 24 августа, 18:30
Регистрация: https://forms.gle/9fPEvBMAMpbfNf129
https://fb.me/e/1kMc69qL6

Что: Театральный лекторий в украинском
Где: Пастера, 14, Театр Василька
Когда: 25 августа, 18:30
Вход за донаты
Регистрация: https://docs.google.com/…/1R4k4kDHd5TfncknqEJ5ARv7…/edit
https://www.facebook.com/events/3616457471953028/?ref=newsfeed&locale=uk_UA

Что: Фестиваль Два дня и две ночи новой музыки
Где: Областная филармония
Когда: 26-27 сентября, 16:00
https://www.facebook.com/photo/?fbid=7350181058331003&set=a.614619765220533

Что: Рок-фестиваль Пикейные жилеты
Где: Парк Шевченко, Ракушка
Когда: 27 августа, 14:00 — 22:00
https://www.facebook.com/valery.romanov.56

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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