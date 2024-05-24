Величний храм із непростою долею: 216 років першому Спасо-Преображенському собору

Нагадаємо, у липні 2023 року внаслідок ворожої ракетної атаки собор сильно постраждав. Крім значних пошкоджень будівлі постраждали православні святині: з-під завалів дістали Касперівську ікону Божої Матері, яка є покровителькою Одеси.

Як будувався Спасо-Преображенський собор в Одесі

Перший камінь у фундамент храму, який тоді іменувався Миколаївським, було закладено ще в листопаді 1795 року. Однак до влади прийшов Павло I і роботи припинилися, як треба не розпочавшись, — імператор не шанував Одесу і гроші на собор виділяти відмовився. Тільки після його загибелі за клопотанням Рішельє будівництво відновилося.

Після того як головна будівля була побудована, 25 травня 1808 року архієпископ Катеринославський Платон освятив головний вівтар собору в ім’я Преображення Господнього. Правий вівтар був присвячений святителю Миколаю Мирлікійському, а лівий — святителю Спиридону. Собор перейменували з Миколаївського на Спасо-Преображенський.

Той, перший, собор не був схожий на сучасний. Він був не таким величним і являв собою однокупольну будівлю у формі хреста. Внутрішнє оформлення також було досить скромним. Через 12 років поруч із храмом звели дзвіницю. Водночас Одеса стала єпархіальним містом Херсонської єпархії, а собор — кафедральним.

1854 року під час бомбардування Одеси англо-французькою ескадрою навколо собору проходив хресний хід, оскільки це був переддень Великодня. 1894-го Спасо-Преображенський собор уперше відремонтували та реконструювали. А ще за кілька років капітально переробили і інтер’єр, і фасад. У собору з’явилися бічні куполи та портик із колонами, а всередині — оздоблення білим мармуром. Тепер тут могли поміститися близько дев’яти тисяч осіб, і собор став одним із найбільших храмів в імперії.

1919 року в Спасо-Преображенському соборі відспівували Віру Холодну. А 1936 року за ініціативою Ворошилова і наказом Якіра собор було знищено.

Відтворення собору розпочалося 1999 року, здійснювалося благодійною організацією — Чорноморським Православним Фондом винятково на пожертви фізичних та юридичних осіб, мешканців міста Одеси, а також іноземних осіб, які відвідували місто. Витрати на будівництво, включно з проєктними роботами, склали 32 млн грн, бюджетні кошти не використовувалися.

Джерела: grad.ua, odessahistory.net