Вечір ромської культури, концерт джазової академії, та концерт в Музичній академії. А ще підсумок року підведуть одеські фотографи на виставці Знімок року. Відновили роботу англійські клуби в America House. Тож, хто хотів почати рік з вивчення мови, то саме час це зробити. Корисні посилання шукайте в нашому огляді.
Що: Ромська культура, традиції, спадщина
Де: Торгова, 32,
Коли: 15 січня, 16:00
Реєстрація
Що: American English day
Де: Онлайн
Коли: 15 січня, 17:00
Реєстрація
Що: Джазова академія. Премія Греммі
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 15 січня, 17:00
Що: Відкриття виставки “Знімок року – 2024”
Де: Віце-адмірала Жукова, 16, Болгарський культурний центр
Коли: 16 січня, 15:00
Що: Концерт Квартет
Де: Новосельського 63, Музична академія, Велика зала
Коли: 16 січня, 17:00
Що: Conversation Club with Kolt
Де: Грецька, 1-а, America House Odesa
Коли: 16 січня, 17:00
Реєстрація