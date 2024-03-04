До Одеси їде унікальний херсонський Котигорошко

Це історія звичайного хлопчика, який не вирізняється фізичною силою, проте має напрочуд добре серце, міцний дух і врешті стає справжнім героєм. Після нападу вікінгів на село у західній частині сучасної території України, Котигорошко лишається єдиною надією на порятунок коханої Зоряни, сестер Волемири, Ладомири, Тихомири, матерів та інших жінок. Тому, дізнавшись про своє призначення, він кує булаву, бере кілька корисних уроків у волхвині Ведани та вирушає на пошуки ярла Сіроборода.

Дорогою зустрічає майбутніх бойових побратимів: на півночі – лісоруба Вернидуба, сході – шахтаря Вернигору, півдні – пастуха Крутивуса. Об’єднавшись, хлопці долають всі перешкоди та перемагають зло.

Це казка, а може й не казка, небилиця, а може й бувальщина… а вірити чи ні – вирішувати вже вам. Унікальна вистава, адже для неї спеціально було написано однойменну п’єсу, пісні та музику!

Автор ідеї, режисер-постановник – Сергій Павлюк, заслужений діяч мистецтв України.

Художник-постановник – Сергій Ридванецький, заслужений художник України.

Художниця по костюмах – Наталка Ридванецька.

Композитор – Олексій Пономарьов, заслужений діяч мистецтв України.

Авторка п’єси – Альона Мовчан.

Початок 10 березня, 12:00.

Де: Одеський академічний музично-драматичний театр ім. Василька

Тривалість: 75 хв.

Квитки: https://concert.ua/uk/event/kotigoroshko-proti-vikingiv

Фото Миколаївського академічного художньо драматичного театру