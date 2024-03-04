В Одессу едет уникальный херсонский Котигорошко

Это история обычного мальчика, который не отличается физической силой, однако имеет удивительно доброе сердце, крепкий дух и в конце становится настоящим героем. После нападения викингов на село в западной части современной территории Украины, Котигорошко остается единственной надеждой на спасение любимой Зоряны, сестер Волемиры, Ладомиры, Тихомиры, матерей и других женщин. Поэтому, узнав о своем назначении, он кует булаву, берет несколько полезных уроков у волхвича Веданы и отправляется на поиски ярла Сироборода.

По дороге встречает будущих боевых побратимов: на севере — лесоруба Вернидуба, на востоке — шахтера Вернигору, юге — пастуха Крутивуса. Объединившись, ребята преодолевают все препятствия и побеждают зло.

Это сказка, а может и не сказка, небылица, а может и быль … а верить или нет — решать уже вам. Уникальный спектакль, ведь для него специально была написана одноименная пьеса, песни и музыка!

Автор идеи, режиссер-постановщик — Сергей Павлюк, заслуженный деятель искусств Украины.

Художник-постановщик — Сергей Ридванецкий, заслуженный художник Украины.

Художница по костюмам — Наталья Ридванецкая.

Композитор — Алексей Пономарев, заслуженный деятель искусств Украины.

Автор пьесы — Алена Мовчан.

Начало 10 марта, 12:00.

Где: Одесский академический музыкально-драматический театр им. Василько

Продолжительность: 75 мин.

Билеты: https://concert.ua/uk/event/kotigoroshko-proti-vikingiv

Фото Николаевского академического художественно драматического театра