Семен Михайлович Маланога, дідусь Тетяни, влаштувався на станцію біологічної очистки одразу, як повернувся з фронту. Був і конюхом (тоді коней активно використовували у роботі на полях зрошення), і бригадиром, брав участь у будівництві очисних споруд.

Сюди ж одразу після закінчення технікуму влаштувався механіком і батько Тетяни – Олександр Семенович. Після здобуття вищої освіти він став головним інженером станції біоочистки «Північна», а потім і директором «Одесводоканалу». Мама Тетяни також все життя пропрацювала на СБО «Північна» – на посаді машиніста мулово-насосної станції.

Тож коли постало питання про вищу освіту, Тетяна обрала той же санітарно-технічний факультет одеського будівельного інституту, де вчився її батько. Втім, по закінченні навчання, попри сімейну традицію, обрала не технічну спеціальність, а хімічну – влаштувалась мікробіологом у хімічну лабораторію на СБО «Північна». Працює тут вже 34 роки. З часом очолила лабораторію, і тепер найбільше пишається своїм колективом. Як справжній хімік, прагне, щоб все відбувалося за регламентами та протоколами, і щиро радіє стабільності у роботі лабораторії та станції.

За багаторічну плідну працю та з нагоди професійного свята дня працівників житлово-комунального господарства України🇺🇦 Тетяна Олександрівна була нагороджена почесною грамотою департаменту ЖКГ Одеської міської ради.

На правах реклами*