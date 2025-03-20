Семен Михайлович Маланога, дедушка Татьяны, устроился на станцию биологической очистки сразу, как вернулся с фронта. Был и конюхом (тогда лошадей активно использовали в работе на полях орошения), и бригадиром, участвовал в строительстве очистных сооружений.

Сюда же сразу после окончания техникума устроился механиком и отец Татьяны – Александр Семенович. После получения высшего образования он стал главным инженером станции биоочистки «Северная», а затем и директором «Одессводоканала». Мама Татьяны также всю жизнь проработала на СБО «Северная» — на должности машиниста илово-насосной станции.

Так что, когда встал вопрос о высшем образовании, Татьяна выбрала тот же санитарно-технический факультет одесского строительного института, где учился ее отец. Однако, по окончании учебы, несмотря на семейную традицию, выбрала не техническую специальность, а химическую – устроилась микробиологом в химическую лабораторию на СБО «Северная». Работает здесь уже 34 года. Со временем возглавила лабораторию, и теперь больше всего гордится своим коллективом. Как настоящий химик, стремится, чтобы все происходило по регламентам и протоколам, и искренне радуется стабильности в работе лаборатории и станции.

За многолетний плодотворный труд и по случаю профессионального праздника дня работников жилищно-коммунального хозяйства Украины🇺🇦 Татьяна Александровна была награждена почетной грамотой департамента ЖКХ Одесского городского совета.

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