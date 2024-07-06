Українська душа в кожному творі: на Поділлі відзначили кращих майстрів народного мистецтва

Переможці з чотирьох громад

Парадний вхід бібліотеки прикрасили штандарти бойових бригад, які боронять Вітчизну. Адже завдячуючи мужності наших захисників відбувся цей захід, присвячений українській народній культурі.

Цьогоріч твори представили майстри народного декоративно-ужиткового та прикладного мистецтва з Любашівської, Зеленогірської, Ананьївської та Слобідської громад.

Лауреатство визначалось у дитячо-юнацькій та дорослій категоріях.

Серед юних талантів дві перші премії в номінації «Декоративне та народне малярство» здобули вихованки Любашівської школи мистецтв Наталя Колесник і Катерина Пічкур (педагог Олена Шлода), друге місце посів юний графік з Ананьєва Назар Ковальчук.

Лауреатство і премію отримала директорка Любашівської школи мистецтв Олена Шлода.

У номінації «Художня тканина» перше місце виборола героїня недавньої публікації на сторінках «ОЖ» Лідія Сологуб з села Ясенове Друге. Попри вади здоров’я, дівчина пише вірші та займається прикладною творчістю.

Директор Троїцького будинку народної творчості імені Палецького Олександр Славинський переміг в номінації «Науково-дослідницька праця та популяризація національного народного мистецтва».

Преміями за друге місце нагороджені Катерина Барбіроші з Ананьєва (номінація «Художня тканина»), Софія Нані зі Слобідки (номінація «Художні вироби з природних матеріалів») та Сніжана Паровенко з Троїцького (номінація «Декоративне та народне малярство»).

Номінантом третьої премії стала викладачка Любашівської школи мистецтв Людмила Лохвінська за дослідження творчості митця та поетичну збірку «Нев’янучий цвіт», присвячену розписам Палецького.

Впродовж урочистостей чудовим концертом присутніх порадували Софія Славинська та дует Троїцького ліцею Христина Свірідовська і Катерина Мацак.

Про Ростислава Палецького

Ростислав Палецький — український художник, майстер декоративного живопису. Заслужений майстер народної творчості.

Дитинство митця минуло в селі Коханівка Троїцького (згодом Ананьївського) району. То був чудовий світ, окреслений віковічними дубами, в’юнкою річкою Журівкою, озвучений пташиними та маминими співами. Саме в батьківській хаті малий Ростислав уперше побачив розмальоване татом домашнє начиння: скрині, стільці, розписані маминими руками піч, надвіконня, вишиті нею рушники.

Працюючи колгоспним художником у Троїцькому, Палецький сформував власну мистецьку стилістику декоративно-ужиткового розпису.

Творець нового напряму, майстер троїцької станкової графіки вихором увірвався у мистецький світ і покорив його своїми картинами. Їхня унікальність та колоритність дивувала Європу.

А він залишався простим художником і прагнув лише одного — вільно творити.

За спогадами, Ростислав Палецький завжди розмовляв щирою українською мовою. Він носив капелюха та вишиту українську сорочку, гарно співав, грав на бандурі і писав вірші.

Одеський обласний центр української культури у 2007 році започаткував премію імені Ростислава Палецького, а 2021-го — Любашівська громада.