Украинская душа в каждом произведении: на Подолье отметили лучших мастеров народного искусства

Украинская душа в каждом произведении: на Подолье отметили лучших мастеров народного искусства

25 июня в медиацентре Любашевской публичной библиотеки состоялось вручение престижной среди художников Подольщины премии имени Ростислава Палецкого Любашевской громады, которая присуждается мастерам и пропагандистам народного творчества.

Победители из четырех громад

вход в библиотеку

вход в библиотеку

Парадный вход библиотеки украсили штандарты боевых бригад, которые защищают Отечество. Ведь благодаря мужеству наших защитников состоялось это мероприятие, посвященное украинской народной культуре.

В этом году произведения представили мастера народного декоративно-прикладного и прикладного искусства из Любашевской, Зеленогорской, Ананьевской и Слободской громад.

Лауреатство определялось в детско-юношеской и взрослой категориях.

О. Славинский и Л. Мокряк

О. Славинский и Л. Мокряк

Среди юных талантов две первые премии в номинации «Декоративная и народная живопись» получили воспитанницы Любашевской школы искусств Наталья Колесник и Екатерина Пичкур (педагог Елена Шлода), второе место занял юный график из Ананьева Назар Ковальчук.

Лауреатство и премию получила директор Любашевской школы искусств Елена Шлода.

В номинации «Художественная ткань» первое место завоевала героиня недавней публикации на страницах «ОЖ» Лидия Сологуб из села Ясеново Второе. Несмотря на проблемы со здоровьем, девушка пишет стихи и занимается прикладным творчеством.

Директор Троицкого дома народного творчества имени Палецкого Александр Славинский победил в номинации «Научно-исследовательская работа и популяризация национального народного искусства».

Елена Шлода со своими воспитанницами

Елена Шлода со своими воспитанницами

Премиями за второе место награждены Екатерина Барбироши из Ананьева (номинация «Художественная ткань»), София Нани из Слободки (номинация «Художественные изделия из природных материалов») и Снежана Паровенко из Троицкого (номинация «Декоративная и народная живопись»).

Номинантом третьей премии стала преподаватель Любашевской школы искусств Людмила Лохвинская за исследование творчества художника и поэтический сборник «Неувядаемый цвет», посвященный росписям Палецкого.

В течение торжеств замечательным концертом присутствующих порадовали София Славинская и дуэт Троицкого лицея Кристина Свиридовская и Екатерина Мацак.

О Ростиславе Палецком

Ростислав Палецкий

Ростислав Палецкий

Ростислав Палецкий — украинский художник, мастер декоративной живописи. Заслуженный мастер народного творчества.

Детство художника прошло в селе Кохановка Троицкого (впоследствии Ананьевского) района. Это был прекрасный мир, очерченный вековыми дубами, вьющейся рекой Журовкой, озвученный птичьими и мамиными песнями. Именно в родительском доме маленький Ростислав впервые увидел разрисованную отцом домашнюю утварь: сундуки, стулья, расписанные мамиными руками печь, подоконники, вышитые ею рушники.

Работая колхозным художником в Троицком, Палецкий сформировал собственную художественную стилистику декоративно-прикладной росписи.

Создатель нового направления, мастер троицкой станковой графики вихрем ворвался в художественный мир и покорил его своими картинами. Их уникальность и колоритность удивляла Европу.

А он оставался простым художником и стремился только к одному — свободно творить.

По воспоминаниям, Ростислав Палецкий всегда разговаривал на искреннем украинском языке. Он носил шляпу и вышитую украинскую рубашку, хорошо пел, играл на бандуре и писал стихи.

Одесский областной центр украинской культуры в 2007 году учредил премию имени Ростислава Палецкого, а в 2021-м — Любашевская громада.

Юрій Федорчук
Юрий Федорчук ПРОФИЛЬ
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