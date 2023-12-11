Українки створили пряникове містечко в столиці Північної Кароліни (фоторепортаж)

Наталія, під час проживання в Одесі, була однією з організаторок Виставки пряникових будиночків, з 2014 по 2018 роки й вже другий рік поспіль будує містечко в Раллі.

Виставка має благодійний характер – основна мета зібрати гроші на новий будинок родині, житло якої було зруйновано росіянами під час агресії.

В Україні у волонтерок є партнер, ГО “Батькова хата”, який вже поставив 230 мобільних будиночків для таких родин в Київській, Харківський та Херсонській областях. Гроші на один з них, минулого року дівчата також зібрали під час продажу пряникових будиночків. Цього року вирішили продовжити співпрацю.

Пряникове містечко виросло на території традиційного різдвяного ярмарку, але на відміну від Одеси, де виставка тривала від 7 до 10 днів, воно проіснувало лише добу. Цього року вдалося зібрати близько тридцяти будиночків. Пекли в основному українці, разом зі своїми американськими друзями, розповідає Наталія Василенко.

За продані на аукціоні будиночки та реалізацію сувенірної продукції було зібрано 4000$. Цієї суми вистачить на покупку та установку невеликого, але комфортабельного мобільного будинку.

Дізнатися більше та підтримати проєкт “Батькова хата” можна на сайті.

Фото: Олександра Поллі