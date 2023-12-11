Українки створили пряникове містечко в столиці Північної Кароліни (фоторепортаж)

Пряникове містечко виросло в столиці штату Північна Кароліна (США), місті Раллі цієї суботи. Його збудували українки – одеситка Наталія Василенко та Ольга Федоричев з Дніпра, Обидві панянки живуть в Північній Америці вже тривалий час.
Наталія, під час проживання в Одесі, була однією з організаторок Виставки пряникових будиночків, з 2014 по 2018 роки й вже другий рік поспіль будує містечко в Раллі.
Виставка має благодійний характер – основна мета зібрати гроші на новий будинок родині, житло якої було зруйновано росіянами під час агресії.
В Україні у волонтерок є партнер, ГО “Батькова хата”, який вже поставив 230 мобільних будиночків для таких родин в Київській, Харківський та Херсонській областях. Гроші на один з них, минулого року дівчата також зібрали під час продажу пряникових будиночків. Цього року вирішили продовжити співпрацю.
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Пряникове містечко виросло на території традиційного різдвяного ярмарку, але на відміну від Одеси, де виставка тривала від 7 до 10 днів, воно проіснувало лише добу. Цього року вдалося зібрати близько тридцяти будиночків. Пекли в основному українці, разом зі своїми американськими друзями, розповідає Наталія Василенко.
За продані на аукціоні будиночки та реалізацію сувенірної продукції було зібрано 4000$. Цієї суми вистачить на покупку та установку невеликого, але комфортабельного мобільного будинку.
Дізнатися більше та підтримати проєкт “Батькова хата” можна на сайті.
Фото: Олександра Поллі