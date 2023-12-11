Украинки создали пряничный городок в столице Северной Каролины (фоторепортаж)

Наталья, во время проживания в Одессе, была одним из организаторов Выставки пряничных домиков с 2014 по 2018 годы, и уже второй год строит городок в Ралли.

Выставка носит благотворительный характер – основная цель собрать деньги на новый дом семье, жилье которой было разрушено россиянами во время агрессии.

В Украине у волонтерок есть партнер, ОО «Батькова хата», который уже поставил 230 мобильных домиков для таких семей в Киевской, Харьковской и Херсонской областях. Деньги на один из них, в прошлом году девушки также собрали при продаже пряничных домиков. В этом году решили продолжить сотрудничество.

Пряничный городок вырос на территории традиционной рождественской ярмарки, но в отличие от Одессы, где выставка длилась от 7 до 10 дней, она просуществовала лишь сутки. В этом году удалось собрать около тридцати домиков. Пекли в основном украинцы, вместе со своими американскими друзьями, рассказывает Наталья Василенко.

За проданные на аукционе домики и реализацию сувенирной продукции было собрано 4000$. Этой суммы хватит на покупку и установку маленького, но удобного мобильного дома.

Узнать больше и поддержать проект «Батькова хата» можно на сайте.

Фото: Александра Полли