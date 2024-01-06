У селі Новокарбівка Любашівської громади запрацював дитсадок

Участь у відкритті взяли голова Любашівської громади Геннадій Павлов, начальник відділу молоді і спорту Олександр Байрак, староста Новокарбівського і Покровського старостатів Надія Мушинська, аграрій і щедрий меценат Віктор Мазуренко, жителі села.

Староста Надія Мушинська розповіла, що потребу у створенні дитячого дошкільного закладу громада відчувала вже давно. Головним мотиватором виступив аграрій Віктор Мазуренко, який виділив 300 тисяч власних коштів на проектно-кошторисну документацію та реконструкцію шкільних приміщень, відведених під дитсадок.

Тепер затишна будівля з новенькими меблями, барвисто оформленими кімнатами приймає малюків. Більшу частину меблів (парти, стільчики, ліжечка, шафи) запозичили із дитсадка зачиненої школи у Сергіївці. Постільна білизна та пральна машинка — спонсорська допомога.

На відкритті почесні гості подарували пилосос, канцелярію та різні подарунки.

Після урочистого перерізання стрічки діти потрапили до ігрової кімнати, і навіть відмовлялися йти додому.