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У селі Новокарбівка Любашівської громади запрацював дитсадок

У селі Новокарбівка Любашівської громади запрацював дитсадок

Дошкільний заклад «Долоньки» відкрився на базі Новокарбівської філії Троїцького ліцею. Відтепер 16 діточок отримують дошкільну освіту. Навчають їх вихователька Ірина Мазуренко з помічницею Катериною Дзюбайло, опікується дітьми нянечка Яна Яковець.

Участь у відкритті взяли голова Любашівської громади Геннадій Павлов, начальник відділу молоді і спорту Олександр Байрак, староста Новокарбівського і Покровського старостатів Надія Мушинська, аграрій і щедрий меценат Віктор Мазуренко, жителі села.      

Староста Надія Мушинська розповіла, що потребу у створенні дитячого дошкільного закладу громада відчувала вже давно. Головним мотиватором виступив аграрій Віктор Мазуренко, який виділив 300 тисяч власних коштів на проектно-кошторисну документацію та реконструкцію шкільних приміщень, відведених під дитсадок.

аграрій Віктор Мазуренко

аграрій Віктор Мазуренко

Тепер затишна будівля з новенькими меблями, барвисто оформленими кімнатами приймає малюків. Більшу частину меблів (парти, стільчики, ліжечка, шафи) запозичили із дитсадка зачиненої школи у Сергіївці. Постільна білизна та пральна машинка — спонсорська допомога.  

На відкритті почесні гості подарували пилосос, канцелярію та різні подарунки. 

Після урочистого перерізання стрічки діти потрапили до ігрової кімнати, і навіть відмовлялися йти додому.

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Юрій Федорчук
Юрій Федорчук ПРОФІЛЬ

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