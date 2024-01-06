Новости Одессы и Одесской области

В селе Новокарбовка Любашевской громады заработал детсад

В селе Новокарбовка Любашевской громады заработал детсад

Дошкольное учреждение «Долоньки» открылось на базе Новокарбовского филиала Троицкого лицея. Отныне 16 детишек получают дошкольное образование. Обучают их воспитательница Ирина Мазуренко с помощницей Екатериной Дзюбайло, занимается детьми нянечка Яна Яковец.

Участие в открытии приняли председатель Любашевской громады Геннадий Павлов, начальник отдела молодежи и спорта Александр Байрак, староста Новокарбовского и Покровского старостатов Надежда Мушинская, аграрий и щедрый меценат Виктор Мазуренко, жители села.      

Староста Надежда Мушинская рассказала, что потребность в создании детского дошкольного учреждения громада ощущала уже давно. Главным мотиватором выступил аграрий Виктор Мазуренко, который выделил 300 тысяч собственных средств на проектно-сметную документацию и реконструкцию школьных помещений, отведенных под детсад.

аграрий Виктор Мазуренко

аграрий Виктор Мазуренко

Теперь уютное здание с новенькой мебелью, красочно оформленными комнатами принимает малышей. Большую часть мебели (парты, стульчики, кроватки, шкафы) позаимствовали из детсада закрытой школы в Сергеевке. Постельное белье и стиральная машинка — спонсорская помощь.  

На открытии почетные гости подарили пылесос, канцелярию и разные подарки. 

После торжественного перерезания ленточки дети попали в игровую комнату, и даже отказывались идти домой.

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Юрій Федорчук
Юрій Федорчук ПРОФИЛЬ

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