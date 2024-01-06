В селе Новокарбовка Любашевской громады заработал детсад

Участие в открытии приняли председатель Любашевской громады Геннадий Павлов, начальник отдела молодежи и спорта Александр Байрак, староста Новокарбовского и Покровского старостатов Надежда Мушинская, аграрий и щедрый меценат Виктор Мазуренко, жители села.

Староста Надежда Мушинская рассказала, что потребность в создании детского дошкольного учреждения громада ощущала уже давно. Главным мотиватором выступил аграрий Виктор Мазуренко, который выделил 300 тысяч собственных средств на проектно-сметную документацию и реконструкцию школьных помещений, отведенных под детсад.

Теперь уютное здание с новенькой мебелью, красочно оформленными комнатами принимает малышей. Большую часть мебели (парты, стульчики, кроватки, шкафы) позаимствовали из детсада закрытой школы в Сергеевке. Постельное белье и стиральная машинка — спонсорская помощь.

На открытии почетные гости подарили пылесос, канцелярию и разные подарки.

После торжественного перерезания ленточки дети попали в игровую комнату, и даже отказывались идти домой.