Новини Одеси та Одеської області

У селі на Савранщині сплели два квадратні кілометри маскувальної сітки

У селі на Савранщині сплели два квадратні кілометри маскувальної сітки

В Україні немає виробництва маскувальних сіток. Тож з початку широкомасштабного вторгнення багато людей самоорганізувалися при освітянських та культурних закладах й почали плести сітки.

Цією справою займається й жіноцтво села Байбузівка Савранської громади. Днями Байбузівські майстрині встановили рекорд у своїй громаді, виготовивши та відправивши на бойові позиції ЗСУ два квадратні кілометри маскувальних сіток!

Вкрай необхідні для фронту вироби, виготовлені дбайливими, невтомними руками патріоток, берегтимуть наших захисників, які відважно боронять країну від загарбників.

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Юрій Федорчук
Юрій Федорчук ПРОФІЛЬ

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