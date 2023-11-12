У селі на Савранщині сплели два квадратні кілометри маскувальної сітки

Ігорь Мурашко: як докер з Чорноморського порту став морпіхом у лавах ЗСУ Відповідальність за свою країну і родини спонукала багатьох жителів Одещини, які до війни займалися мирною працею, поповнити лави 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського та стати на захист Вітчизни. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Як журналістка «Одеського життя» допомогла знайти фото загиблого героя У Павла Логиновича Владиченка, 80-річного чоловіка, голос тремтів від хвилювання: «Ви вже постарайтеся, знайдіть її, цю журналістку з Одеси. Вона фотографувала Сергія. Раптом збереглися фотографії…» Нам дуже хотілося допомогти батькові, який втратив на війні сина. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ