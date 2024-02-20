У Дніпрі створили унікальний календар українського хліба: отримати його може кожен

В давнину, на кожне свято випікався спеціальний хліб. Часто це була колективна праця. В календарі описані свята та вироби, які готували господині. Так, наприклад 2 лютого, на Стрітення випікали пряники у вигляді квіточок та сніжинок на честь зустрічі зими та весни, а в березні випікали жайворонків на свято 40 святих, ліпили вареники, пекли пиріжки та млинці на Масницю.

Все, що повʼязано з культурою хліба має надзвичайне значення для українців. Особливо це відчутно зараз, коли окупанти знищують посіви, коли на полях гинуть хлібороби, а на польсько-українському кордоні виникають загострення через експорт зерна в Європу. Українці вже проходили через штучні Голодомори, дефіцити, знищення памʼяті, тому захист власної історії та памʼяті головна мета цієї копіткої роботи.

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