Новости Одессы и Одесской области

В Днепре создали уникальный календарь украинского хлеба: получить его может каждый

В Днепре создали уникальный календарь украинского хлеба: получить его может каждый

Коллектив Музея сопротивления Голодомору в Днепре презентовал календарь хлеба. Календарь состоит из двенадцати иллюстраций, выполненных художницей Юлией Лысенко, на которых изображены обрядовые хлеба. Для каждого месяца составительница календаря Вера Аннусова подобрала соответствующий хлеб, о котором вспоминают в своих воспоминаниях местные старожилы.

В древности, на каждый праздник выпекался специальный хлеб. Часто это была коллективная работа. В календаре описаны праздники и изделия, которые готовили хозяйки. Так, например 2 февраля, на Сретение выпекали пряники в виде цветочков и снежинок в честь встречи зимы и весны, а в марте выпекали жаворонков на праздник 40 святых, лепили вареники, пекли пирожки и блины на Масленицу.

Вера Аннусова

Все, что связано с культурой хлеба имеет чрезвычайное значение для украинцев. Особенно это ощутимо сейчас, когда оккупанты уничтожают посевы, когда на полях гибнут земледельцы, а на польско-украинской границе возникают обострения из-за экспорта зерна в Европу.

Украинцы уже проходили через искусственные Голодоморы, дефициты, уничтожение памяти, поэтому защита собственной истории и памяти главная цель этой кропотливой работы.

Скачать или посмотреть календарь можно по ссылке.

Фото аватара
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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