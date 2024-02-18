У Балті збирають кришечки на виготовлення протезів

– Віримо, що це допоможе нашим захисникам повернутися до повноцінного життя. Також збір кришечок позитивно вплине на екологію краю. Фахівці кажуть, що на один протез ноги потрібно здати 850 тисяч кришечок, а на протез руки – 500, — розповідають учні та викладачі, котрі приєдналися до волонтерства.

А директорка закладу Любов Безкоровайна розказала, що шукає саме ті пункти, де безпосередньо переробляють пластик на виготовлення протезів.

Згадаймо, що ще десять років тому йшлося про те, що харчовий пластик не підходить для виготовлення протезів. Однак сьогодні вже доведено, що це не так. Отже, пропонуємо долучатися до акції всіх мешканців Балти.

Подібні благочинні акції тривають по всій Україні.