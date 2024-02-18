Новини Одеси та Одеської області

У Балті збирають кришечки на виготовлення протезів

У Балті збирають кришечки на виготовлення протезів

«Збирай кришечки на протези для воїнів!» — така благодійна акція триває у комунальному закладі «Балтська спеціальна школа». Ємність у вигляді сердечка розташована навпроти парадного входу закладу. Діти вручають перехожим листівки і пропонують приєднатися до благочинної справи. Захід ініційований самою школою.

– Віримо, що це допоможе нашим захисникам повернутися до повноцінного життя. Також збір кришечок позитивно вплине на екологію краю. Фахівці кажуть, що на один протез ноги потрібно здати 850 тисяч кришечок, а на протез руки – 500, — розповідають учні та викладачі, котрі приєдналися до волонтерства.

А директорка закладу Любов Безкоровайна розказала, що шукає саме ті пункти, де безпосередньо переробляють пластик на виготовлення протезів.

Згадаймо, що ще десять років тому йшлося про те, що харчовий пластик не підходить для виготовлення протезів. Однак сьогодні вже доведено, що це не так. Отже, пропонуємо долучатися до акції всіх мешканців Балти.

Подібні благочинні акції тривають по всій Україні.

Любов Кузьменко
Любов Кузьменко ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати