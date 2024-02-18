Новости Одессы и Одесской области

В Балте собирают крышечки на изготовление протезов

В Балте собирают крышечки на изготовление протезов

«Собирай крышечки на протезы для воинов!» — такая благотворительная акция проходит в коммунальном учреждении «Балтская специальная школа». Емкость в виде сердечка расположена напротив парадного входа заведения. Дети вручают прохожим открытки и предлагают присоединиться к благотворительному делу. Мероприятие инициировано самой школой.

— Верим, что это поможет нашим защитникам вернуться к полноценной жизни. Также сбор крышечек положительно повлияет на экологию края. Специалисты говорят, что на один протез ноги нужно сдать 850 тысяч крышечек, а на протез руки — 500, — рассказывают ученики и преподаватели, которые присоединились к волонтерству.

А директор заведения Любовь Бескоровайная рассказала, что ищет именно те пункты, где непосредственно перерабатывают пластик на изготовление протезов.

Вспомним, что еще десять лет назад речь шла, что пищевой пластик не подходит для изготовления протезов. Однако сегодня уже доказано, что это не так. Итак, предлагаем участвовать в акции всех жителей Балты.

Подобные благотворительные акции проходят по всей Украине.

Любов Кузьменко
Любов Кузьменко ПРОФИЛЬ

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