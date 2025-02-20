До роковин початку війни в Одесі відбудеться низка подій, і всі вони на щастя не є формальними, а сповнені поваги, підтримки та любові. В суботу на вас чекає галерея Діалоги де відбудеться відкриття виставки «Прогулянки Одесою» & «Військовий Арт-Щоденник» де у графічних роботах відображені дуже болісні сторінки нашого щоденного життя.

У неділю в Римо-католицькому соборі відбудеться концерт класичної музики – збір на розбудову реабілітаційного центру для військових. Зранку понеділок всіх запрошують на дуже важливу зустріч «Як розмовляти з ветераном», яку проведуть досвідчені психологи, а вдень відбудеться виставка відомого одеського фотографа Бориса Бухмана присвячена військовим. Це вже третя виставка митця, яка є логічним продовженням виставок 2023 та 2024 років.

Щодо інших подій, то їх теж буде багато. Хочеться звернути увагу на вшанування памʼяті видатного діяча Івана Липи. В Одеських бібліотеках відбудеться низка подій з цього приводу. Любителів музики запрошуємо звернути уваги на цілу низку концертів, які відбудуться в стінах Музичної Академіі та в ліцеї Столярського.

Всі події як завжди – безкоштовні, деінде вас попросять зробити благодійний внесок та зареєструватися.

Що: Конференція «Постать Івана Липи у вимірах епох»

Де: Пастера, 13, Національна бібліотека

Коли: 21 лютого, 9:00



Що: До 160 річчя Івана Липи

Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського

Коли: 21 лютого, 15:00

Що: Концерт струнного квартету

Де: Новосельського, 65, Музична академія, Велика зала

Коли: 22 лютого, 11:00



Що: Зустріч «Нікуди ви сьогодні не летите!» або найбільш розповсюджені помилки подорожніх»

Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького

Коли: 22 лютого, 12:00

Що: Відкриття виставки Олени Мондер «Прогулянки Одесою» & «Військовий Арт-Щоденник»

Де: Соборна площа, 2, галерея Діалоги

Коли: 22 лютого, 14:00

Що: Презентація платівки Вікторії Вітренко LIMBO

Де: Софіївська, 5-а, Національний художній музей

Коли: 22 лютого, 16:00

Що: Концерт учнів

Де: Сабанєєв мост, Ліцей Столярського, Мала зала

Коли: 22 лютого, 16:00



Що: Презентація книги «Під прицілом чорної сотні. Замах на Бориса Грінченка»

Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського

Коли: 22 лютого, 16:00



Що: Концерт «У діалозі з фортепіано»

Де: Новосельського, 65, Музична академія, Велика зала

Коли: 22 лютого, 17:00



Що: Майстер клас із виготовлення народної ляльки

Де: Французький бульвар, 11-а, Центральна міська бібліотека

Коли: 23 лютого, 12:00

Реєстрація за телефоном: 0632615939

Що: Виставка графіки Дениса Недолуженка «Моторолаʼ1917»

Де: Церковна, 19

Коли: 23 лютого, 14:00



Що: Музика французького модерну

Де: Новосельського, 65, Музична академія, Велика зала

Коли: 23 лютого, 16:00



Що: Обговорення роману японської письменниці Іто Огави Канцтовари «Цубакі»

Де: Артура Савельєва (Черняховського), 16, Кавʼярня Break

Коли: 23 лютого, 16:00



Що: Виставка «Просвіта 2.0»

Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського

Коли: 23 лютого, 16:00

Що: Тренінг «Як розмовляти з ветераном»

Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського

Коли: 24 лютого, 12:00

Що: Виставка Бориса Бухмана «Народжені на Перемогу»

Де: Міський сад, галерея ArtOdessa

Коли: 24 лютого, 15:00

Що: Благодійний концерт-збір на реабілітаційний центр для ветеранів

Де: Європейська 33-1, Римо католицький собор

Коли: 23 лютого, 16:00