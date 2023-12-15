Топ п’ять культурних подій вихідних 16-17 грудня, які варто відвідати: концерт, дегустація вин, вистава

А після цього піти до Театру Василька, де відбудеться показ вистави “1900”, де головну роль виконує відомий джазовий піаніст Вадим Бессараб або сходити до Музкомедії на Різдвяний концерт. У неділю ми пропонуємо зануритися в бездонний світ вина під керівництвом неперевершених професіоналів своєї справи. Впевнені, ви будете у захваті.

Втім, якщо ви віддаєте перевагу духовній їжі, тоді ввечері на вас чекають на гастролі оркестру Grandma’s Smuzi. Розкажіть, про які події вам цікавіше читати й не забувайте про нашу афішу не менш цікавих безкоштовних подій.

16 грудня 11:00 – 17:00 — Відновлення роботи Одеського Національного музею. Більш детально

Музей нарешті відновлюємо нашу роботу після влучання російської ракети біля музею. На відвідувачів чекають Екскурсії гротом та збірна екскурсія виставкою Романа та Марґіт Сельських «Сонце заходу / Sol Occidens».

16 грудня, 16:00 – “1900”. Театр Василька. Купити квитки

Прем’єра вистави у форматі глядач на сцені.

«1900-й» – це легенда про геніального піаніста Новеченто, який так ніколи і не залишав лайнер, на якому народився. Але слава про талант якого ширилися континентами й викликала заздрощі у найпопулярніших музикантів світу.

Неочікувана, дивовижна і драйвова постановка головного режисера театру – Олександра Самусенка, де виконавець ролі Новеченто (1900-ого) – Вадим Бессараб, якого одесити знають як віртуозного піаніста, наживо виконуватиме адаптовані ним впізнавані музичні твори на роялі в безпосередній близькості до глядача. Історія на 88 клавіш, яку треба почути.

16 грудня, 17:00 — Різдвяні історії. Музкомедія. Купити квитки

РІЗДВЯНА ЖИВА МУЗИКА В ТЕАТРІ МУЗКОМЕДІЇ

Класична музика залишається популярною завжди. Особливо якщо її мотиви впізнаванні завдяки улюбленим новорічним і різдвяним фільмам. Особлива святкова атмосфера, посмішки і тепла ностальгія прикрасять холодний зимовий вечір. Симфонічне шоу «Різдвяні Історії” це тепле завершення такого складного для всіх нас року.

17 грудня, 18:00 – Дегустація вин. Сабраж та дегоржаж шампанського. Wine Shop. Більше деталей

Чи знаєте ви що таке сабраж та дегоржаж? У вас буде унікальна можливість дізнатися. Олег Кравченко, кращий сомельє України, 2011 проведе дегустацію кращих вінтажних вин, продемонструє найефектніший сабраж шампанського Gallimard у розмірі Магнум. Ви долучитеся до процесу створення українського ігристого Grande Vallee і на власні очі побачите як відбувається дегоржаж.

17 грудня, 19:00 – Концерт Grandma’s Smuzi. Одеська філармонія. Купити квитки

В листопаді 2023 Grandma’s Smuzi вирушають у великий Orchestra Tour, що стане квінтесенцією досвіду та подарує всім відвідувачам палітру незабутніх емоцій. Тур з оркестром – це абсолютно інший формат, що дасть початок новому етапу у творчості гурту та здивує вас новими аранжуваннями давно відомих композицій. Україномовна адаптація найвідоміших рок-хітів світу у супроводі симфонічного оркестру неодмінно запалить вогонь у ваших серцях і точно не залишить байдужим нікого.