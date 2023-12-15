Топ пять культурных событий выходных 16 – 17 декабря, которые стоит посетить: концерт, дегустация вин, спектакль

А после этого пойти в Театр им. Василько, где состоится показ спектакля «1900», где главную роль исполняет известный джазовый пианист Вадим Бессараб или сходить в Музкомедию на Рождественский концерт. В воскресенье мы предлагаем погрузиться в бездонный мир вина под руководством непревзойденных профессионалов своего дела. Уверены, вы будете в восторге.

Впрочем, если вы предпочитаете духовную пищу, тогда вечером вас ждут гастроли оркестра Grandma’s Smuzi. Расскажите, о каких событиях вам интереснее читать и не забывайте о нашей афише не менее интересных бесплатных событий.

16 декабря 11:00 — 17:00 — Возобновление работы Одесского Национального музея. Более детально

Музей наконец-то возобновляем нашу работу после попадания российской ракеты возле музея. Посетителей ждут Экскурсии по гроту и сборная экскурсия по выставке Романа и Маргит Сельских «Солнце захода / Sol Occidens».

16 декабря, 16:00 — «1900». Театр Василька. Купить билеты

Премьера спектакля в формате зрителя на сцене.

«1900-й» – это легенда о гениальном пианисте Новеченто, так никогда и не покидающем лайнер, на котором родился. Но слава о таланте которого распространялись по континентам и вызвала зависть у самых популярных музыкантов мира.

Неожиданная, впечатляющая и драйвовая постановка главного режиссера театра – Александра Самусенко, где исполнитель роли Новеченто (1900-го) – Вадим Бессараб, которого одесситы знают как виртуозного пианиста, будет вживую исполнять адаптированные им узнаваемые музыкальные произведения на рояле. История на 88 клавиш, которую нужно услышать.

16 декабря, 17:00 — Рождественские истории. Музкомедия. Купить билеты

РОЖДЕСТВЕННАЯ ЖИВАЯ МУЗЫКА В ТЕАТРЕ МУЗКОМЕДИИ

Классическая музыка остается популярной всегда. Особенно если ее мотивы узнаваемы благодаря любимым новогодним и рождественским фильмам. Особая праздничная атмосфера, улыбки и тёплая ностальгия украсят холодный зимний вечер. Симфоническое шоу «Рождественские истории» это теплое завершение столь сложного для всех нас года.

17 декабря, 18:00 – Дегустация вин. Сображ и дегоржаж шампанского. Wine Shop. Больше деталей

Знаете ли вы, что такое сображ и дегоржаж? У вас будет уникальная возможность узнать. Олег Кравченко, лучший сомелье Украины, в 2011 году проведет дегустацию лучших винтажных вин, продемонстрирует самую эффективную картину шампанского Gallimard в размере Магнум. Вы присоединитесь к процессу создания украинского игристого Grande Vallee и собственными глазами увидите как происходит дегоржаж.

17 декабря, 19:00 – Концерт Grandma’s Smuzi. Одесская филармония. Купить билеты

В ноябре 2023 года Grandma’s Smuzi отправляются в большой Orchestra Tour, который станет квинтэссенцией опыта и подарит всем посетителям палитру незабываемых эмоций. Тур с оркестром – это совершенно другой формат, который даст начало новому этапу в творчестве группы и удивит вас новыми аранжировками давно известных композиций. Украиноязычная адаптация самых известных рок-хитов мира в сопровождении симфонического оркестра обязательно зажжет огонь в ваших сердцах и точно не оставит равнодушным никого.