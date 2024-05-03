Топ-5 яскравих подій Одеси 3-5 травня: прем’єра фільму, великодній стендап та вічна класика

Якщо ви давно не були в кінотеатрі, саме час подивитися новий український документальний фільм про традицію випікання хліба. Зараз цей фільм демонструється в більшості кінотеатрів Одеси, тож ви можете вибрати зручну локацію та час.

Три концерти класичної музики відбудуться вже цієї пʼятниці в одеській опері, Кірсі та філармонії. Розуміємо, що шанувальникам класичної музики буде важко зробити вибір.

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3 – 5 травня – Премʼєра документального фільму “Тісто”. Кінотеатри міста

Всі ми з одного тіста! Так звучить слоган цього фільма. А чому саме це так, розповідають дослідники, пекарі, ресторатори. Зіркові телеведучі Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський обʼїздили всю країну, щоб дізнатися секрети смачного хліба і у іменитих шефів і у простих сільських бабусь, чиє вміння передається із покоління до покоління. Гарний та дуже красивий фільм, який можна та треба дивитися всією родиною.



3 травня, 17:00 – Премʼєра концертного виконання “Реквієму” Моцарта. Одеська опера.

Реквієм – останній незавершений твір Вольфганга Амадея Моцарта. Але, незважаючи на цей факт, це один з найвідоміших та найважливіших творінь композитора. Ви напевно не раз чули цю величну музику в кінофільмах та серіалах, а зараз настав час послухати цей шедевр в іншій атмосфері нашого величного Оперного театру.



3 травня, 18:00 – Концерт “STABAT MATER та iнше”, Лютеранська Кірха

Материнські обійми – найтепліші, найміцніші та наглагiднiшi.

Материнська любов – напевно єдина константа, що тримає людину у свiтi, той корень, з якого проростають чесноти та краще у особистостi.

Та ніщо у світі не може втішити материнских слiз за своєю дитиною …

В концерті беруть участь відомі одеські виконавці – солістка Одеського Національного театру опери та балету ЮЛIЯ ТЕРЕЩУК (сопрано), солістка Одеського Національного театру опери та балету МАРИНА ГОДУЛЯН (контральто), органістка євангелічно-лютеранськоï церкви св. Павла, концертмейстер Одеського Національного театру опери та балету ВЕРОНIКА СТРУК (орган).



3 травня, 18:00 – Концерт філармонійного оркестру. Одеська філармонія

На всіх любителів класичної музики чекає непересічна подія – за диригентським пультом під буде стояти маестро Володимир Сіренко. Соліст вечора – молодий надзвичайно талановитий музикант Дмитро Ткаченко (скрипка). В програмі концерту твори Гайдана, Шуберта, Моцарта, Баха.



5 травня, 19:00 – Стендап вечір Андрія Бережко, Beerteka

Один з найпопулярніших коміков країни запрошує недільним вечором на свій великий концерт. Нові та “перевірені часом” жарти допоможуть налаштуватися на позитивний настрій.

Андрій відомий як учасник популярних шоу «Ліга Сміху», «Леви на джипах», «Шоу Підкати» та багатьох інших. Ведучим вечора буде ще один яскравий стендап-комік Нахмет Ісмаілов.

