Новости Одессы и Одесской области

Топ-5 ярких событий Одессы 3-5 мая: премьера фильма, пасхальный стендап и вечная классика

Топ-5 ярких событий Одессы 3-5 мая: премьера фильма, пасхальный стендап и вечная классика

На Пасху праздники жизни даже в миллионном городе немного замирает. Но мы нашли для вас события, которые следует посетить в эти дни.

Если вы давно не были в кинотеатре, пора посмотреть новый украинский документальный фильм о традиции выпекания хлеба. Сейчас этот фильм демонстрируется в большинстве кинотеатров Одессы, так что вы можете выбрать удобную локацию и время.

Три концерта классической музыки состоятся уже в эту пятницу в одесской опере, Кирсе и филармонии. Понимаем, что поклонникам классической музыки будет сложно сделать выбор.

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3 – 5 маяПремьера документального фильма «Тесто». Кинотеатры города

Все мы из одного теста! Так звучит слоган этого фильма. А почему именно это так, рассказывают исследователи, пекари, рестораторы.

Звездные телеведущие Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский объездили всю страну, чтобы узнать секреты вкусного хлеба и у именитых шефов и у простых сельских бабушек, чье умение передается из поколения в поколение. Красивый и красивый фильм, который можно и нужно смотреть всей семьей.

3 мая, 17:00Премьера концертного исполнения «Реквиема» Моцарта. Одесская опера.

Реквием – последнее незавершенное произведение Вольфганга Амадея Моцарта. Но, несмотря на этот факт, это одно из самых известных и важных творений композитора. Вы наверняка не раз слышали эту величественную музыку в кинофильмах и сериалах, а сейчас пора послушать этот шедевр в другой атмосфере нашего величественного Оперного театра.

3 мая, 18:00Концерт «STABAT MATER и другое», Лютеранская Кирха

Материнские объятия – самые теплые, самые крепкие и насущные.
Материнская любовь — это единственная константа, которая держит человека в мире, тот корень, из которого прорастают добродетели и лучше в личности.
Но ничто в мире не может утешить материнских слез за своим ребенком…

В концерте принимают участие известные одесские исполнители – солистка Одесского Национального театра оперы и балета ЮЛИЯ ТЕРЕЩУК (сопрано), солистка Одесского Национального театра оперы и балета МАРИНА ГОДУЛЯН (контральто), органистка евангелически-лютеранской церкви св. Павла, концертмейстер Одесского Национального театра оперы и балета ВИРОНИКА СТРУК (орган).

3 мая, 18:00Концерт филармонического оркестра. Одесская филармония

Всех любителей классической музыки ждет незаурядное событие — за дирижерским пультом под будет стоять маэстро Владимир Сиренко. Солист вечера – молодой чрезвычайно талантливый музыкант Дмитрий Ткаченко (скрипка). В программе концерта произведения Гайдана, Шуберта, Моцарта, Баха.

5 мая, 19:00Стендап вечер Андрея Бережко, Beerteka

Один из популярнейших комиков страны приглашает воскресным вечером на свой большой концерт. Новые и «проверенные временем» шутки помогут настроиться на позитивный настрой.

Андрей известен как участник популярных шоу «Лига Смеха», «Львы на джипах», «Шоу Подкаты» и многих других. Ведущим вечером будет еще один яркий стендап-комик Нахмет Исмаилов.

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ
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