Театральні прем’єри та концерти: топ-5 подій в Одесі 10 – 12 січня

В Філармонії та Кірсі відбудуться чудові концертні програми, які допоможуть відволіктися від поганих думок та налаштуватися на наступний тиждень. Свята завершились, але це не привід лишати себе без порції гарного настрою.

10 січня, 18:00. Премʼєра DANCE SHOW «SILYA». Театр Маски.

Театр Маски не так часто радує нас премʼєрами. Але танцівниця Сільветта Аттауліна вирішила зібрати своїх друзів і подарувати одеситам нову програму. На сцені будуть: степ, фламенко, танго, пантоміма та клоунада. Адже ця трійка може все і навіть більше. Ми будемо, а ви?



10 січня, 18:00. Премʼєра «Шалений ангел». Одеський драмтеатр

Ще одна вистава про любов. Любов, нестримну немов ураган, яка іноді приводить до фатальних вчинків, але вистраждана найскладнішим випробуванням, виявляється найкращим благом на шляху до щастя.

11-12 січня, 11:00. Премʼєра «#ЛАВЧІЗПІС». Театр музкомедії

В театрі Музично комедіїї чекають на премʼєрній виставі для юних глядачів.

Історія може показатися вам знайомою, але це лише на перший погляд. В одній сироварні в Парижі жила родина сірих мишей і жили б вони довго і щасливо, якби одного прекрасного вечора до них у сироварню не заселилися білі миші. У сірих мишей був син Шома, а у білих — дочка Фружі і вони, звичайно ж, покохали один одного, чим ще більше розлютили своїх батьків.

Взаємна ненависть білих і сірих батьків посилюється тим, що діти, сірий Шома та біла мишка Фружі, не розуміють причини ворожнечі старших і всіляко намагаються примирити батьків. Їхні спроби не увінчалися успіхом, тож довелося звернутися за допомогою до кота.

Юний глядач порадіє веселим ситуаціям, перетворенням, музиці та пісням і ненав’язливо так перейметься думкою про те, що колір шкірки не важливий, найголовніше те, що під шкіркою.

11 січня, 17:00. Концерт Black sea orchestra. Кірха

Цей концерт об’єднає найкращі світові класичні твори від бароко до шедеврів другої половини ХХ століття, відомі арії з опер Моцарта та неперевершену інструментальну музику А. Вівальді.А ще ви почуєте твори відомого на весь світ жартівника Россіні та багато інших яскравих номерів.

На вас чекає вечір, сповнений гармонії, краси та магії музики. Пориньте у світ, де кожен звук оживає, а кожна мелодія торкається душі!



11 січня, 13:00. Концерт «В гостях у Кальмана». Одеська філармонія.

Якщо ви говорите, що не любите оперетту, то скоріш за все ви ніколи як вона звучить в Одеській філармонії у виконанні кращих солістів. В суботу ви зможете поринути у цей трохи не справжній але такий веселий світ.

Виконавці – заслужена артистка України Лілія Давиденко, лауреати міжнародних конкурсів Ганна Слободянік, Катерина Мись, Юлія Бут-Гусаїм, Віктор Мельник, Костянтин Величко, Іван Ковальов.

