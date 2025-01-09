Театральные премьеры и концерты: топ-5 событий в Одессе 10 — 12 января

В Филармонии и Кирхе состоятся замечательные концертные программы, которые помогут отвлечься от плохих мыслей и настроиться на следующую неделю. Праздники завершились, но это не повод оставлять себя без порции хорошего настроения.

10 января, 18:00. Премьера DANCE SHOW «SILYA». Театр Маски.

Театр Маски не так часто радует нас премьерами. Но танцовщица Сильветта Аттаулина решила собрать своих друзей и подарить одесситам новую программу. На сцене будут: степ, фламенко, танго, пантомима и клоунада. Ведь эта тройка может все и даже больше. Мы будем, а вы?

10 января, 18:00. Премьера «Безумный ангел». Одесский драмтеатр

Еще один спектакль о любви. Любовь, безудержную словно ураган, которая иногда приводит к роковым поступкам, но выстраданная самым сложным испытанием, оказывается лучшим благом на пути к счастью.

11-12 января, 11:00. Премьера «#ЛАВЧИЗПИС». Театр музкомедии

В театре Музыкальной комедии ждут на премьерном спектакле для юных зрителей.

История может показаться вам знакомой, но это только на первый взгляд. В одной сыроварне в Париже жила семья серых мышей и жили бы они долго и счастливо, если бы в один прекрасный вечер к ним в сыроварню не заселились белые мыши. У серых мышей был сын Шома, а у белых — дочь Фружи и они, конечно же, полюбили друг друга, чем еще больше разозлили своих родителей.

Взаимная ненависть белых и серых родителей усиливается тем, что дети, серый Шома и белая мышка Фружи, не понимают причины вражды старших и всячески пытаются примирить родителей. Их попытки не увенчались успехом, поэтому пришлось обратиться за помощью к коту.

Юный зритель порадуется веселым ситуациям, превращениям, музыке и песням и ненавязчиво так проникнется мыслью о том, что цвет кожуры не важен, самое главное то, что под кожурой.



11 января, 17:00. Концерт Black sea orchestra. Кирха

Этот концерт объединит лучшие мировые классические произведения от барокко до шедевров второй половины ХХ века, известные арии из опер Моцарта и непревзойденную инструментальную музыку А. Вивальди. А еще вы услышите произведения известного на весь мир шутника Россини и много других ярких номеров.

Вас ждет вечер, полный гармонии, красоты и магии музыки. Окунитесь в мир, где каждый звук оживает, а каждая мелодия касается души!

11 января, 13:00. Концерт «В гостях у Кальмана». Одесская филармония.

Если вы говорите, что не любите оперетту, то скорее всего вы никогда как она звучит в Одесской филармонии в исполнении лучших солистов. В субботу вы сможете окунуться в этот немного не настоящий но такой веселый мир.

Исполнители — заслуженная артистка Украины Лилия Давыденко, лауреаты международных конкурсов Анна Слободяник, Екатерина Мись, Юлия Бут-Гусаим, Виктор Мельник, Константин Величко, Иван Ковалев.

